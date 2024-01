Korjaamoalan rasvamonttuimago istuu tiukassa mutta sähköautoista odotetaan apuvirtaa asentajapulaan

Sähköistyvän autokannan on pelätty ajavan etenkin pienempiä autokorjaamoja ahdinkoon, kun ajokkien huoltotarve vähenee eivätkä osaaminen ja käytössä olevat laitteet riitä sähköautojen huoltamiseen.

Monilla alan yrityksillä on edessään erikoistuminen tiettyihin korjauskohteisiin, liittyminen isompaan korjaamoketjuun tai ovien sulkeminen. Varsinkin ikääntyneemmän yrittäjäkunnan on ennustettu heittävän työrukkasia nurkkaan, jos edessä on kalliita investointeja uuteen korjaamoteknologiaan.