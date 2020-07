Koomikko vertasi eläintuottajia huumebisnekseen – suomalainen maidontuottaja Piia tyrmää ajatuksen, haluaa oikaista yleiset harhaluulot: "Hiton ylpeä siitä mitä teen"

– Kun täällä nyt on paheksuttu sitä, miten huumekauppias pitää itseään vain liikemiehenä eikä ota huomioon tuotteidensa tuomaa kärsimystä, niin miten hänen etiikkansa eroaa eläintuotteiden kauppiaasta? Alkoholin myyjistä? Turkistuottajista? Turvebisneksen tekijöistä, Kivi pohtii päivityksessään.

Mäntsäläläinen maidontuottaja Piia Pitkänen julkaisi samana iltana Facebookissa mielipidekirjoituksen, jossa hän hämmästelee Kiven kirjoitusta. Pitkänen ei ymmärrä, missä hänen Rautalähteen tilansa lehmien ja vasikoiden "hirvittävä kärsimys on" ja miksi eläintuotantoa verrataan huumebisnekseen.

Vasikoita ei eroteta emoista välittömästi ja niille juotetaan emojen tuottamaa maitoa

– Meillä lehmät poikii ja vasikat syntyy poikimakarsinaan, aivan kuten ylivoimaisella enemmistöllä suomalaisista maitotiloista. Lehmä nuolee lapsensa puhtaaksi ja kuivaksi, ynisee ja hoitaa ja huoltaa aluksi kovinkin tohkeissaan. Parin tunnin kuluttua lehmä otetaan karsinasta pois ja käytetään lypsyllä, koska maito nousee kohisten ja utare on epämukavan täynnä, eikä vastasyntynyt vasikka pysty sitä ongelmassa juurikaan auttamaan. Samalla tarkistetaan, että tuoreella äidillä on kaikki hyvin.

– Ensimmäisellä lypsyllä tulee maitoa siinä 10 kilon molemmin puolin. Tämä maito, ensimmäinen terni, on tärkeä ja arvokas juttu. Ternimaidon vasta-ainepitoisuus mitataan ja jos ja kun se todetaan laadultaan hyväksi, vastasyntyneelle vasikalle juotetaan sen oman emän terniä tuttipullosta niin paljon kuin napa vetää. Loput pakastetaan pahan päivän varalle, ei ihmisiä vaan vasikoita varten. Ja sitten emo pääsee vasikkansa luo.

Asteittainen vieroitus on osoittautunut Rautalähteen tilalla toimivaksi.

– Sekä emä että vasikka kiistatta hyötyvät ensimmäisten päivien yhdessäolosta ja siksi meistä on oikein se suoda ja hyödyntää. Pidemmäksi venyessään vieroituksen aiheuttama stressi pahenee ja sitä taas pyritään välttämään. 95 prosenttia vieroituksista sujuu rauhallisesti ja ilman hämminkiä, Pitkänen vakuuttaa.

Sonnivasikat ovat maitotiloille ongelmallisia

– Vaikka tilasonneja käytetään paljon (meillä ei), saman sukuista sonnia ei voi käyttää, joten siksi niiden on lähdettävä. Kotitilalla niille ei ole tiloja eikä tarkoitusta. Lain mukaan alle 10 päivän ikäistä vasikkaa ei saa kuljettaa, joten vähintään siihen ikään asti ne meillä ovat.

"Olenko tosiaan huumediileriin verrattava?"

Noin 30 prosenttia Suomen lypsylehmistä on naisen mukaan parsinavetoissa ja loput pihatoissa.

Parsinavetoissa naudat on kiinnitetty parteen, pihattonavetassa naudat liikkuvat vapaasti rakennuksen sisällä ja mahdollisesti myös sen ulkopuolella.

– Lain mukaan parteen kytkettyjen eläinten on päästävä ulos vähintään 60 päivän ajan kesällä. Jokainen ymmärtää, että tuo 60 päivää vuodessa on todella vähän. Onneksi suurin osa parsinavetoista ylittää tuon minimivaatimuksen heittämällä, ja etenkin parsinavetoissa myös talviulkoilu on yleistä.