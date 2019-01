Kuivuuden kurittamalla maitotilalla koettiin syntymän ihme: Vasikkakaksoset yllättivät maskulaisen tilan emännän aamulla – "Ei todellakaan kovin tavallinen tapaus"

Tilan emäntä Seija Kairinen on energisestä ja todella harvinaisesta kaksikosta innoissaan.

– Tämä ei ole todellakaan kovin tavallinen tapaus. Tällaisten identtisten lehmäkaksosten todennäköisyys on niin pieni.

– Synnytystilanteessa on yleistä, että vasojen jalat ovat ihan sekaisin, eikä eläinlääkärikään osaa aina sanoa, että kenenkä jalat sieltä on milloinkin tulossa. Monesti on myös niin, toinen tulee etuperin ja toinen takajalat edellä.