Konsta Lahtinen testamenttasi asunnon ja 90 000 markkaa tiettyyn tarkoitukseen – Turku siirsi rahat yhteiseen pottiin

Taustalla resurssit

– Mitä tulee Konsta Lahtisen stipendiin siinä ensimmäinen haaste on ollut se, että se osoitetaan tekniseen työhön, eikä meillä enää vuosiin ole ollut sellaista oppiainetta, vaan meillä on pelkästään käsityö, Jalonen kertoo.



– Toinen haaste liittyy siihen, että stipendilahjoitus on tehty vuonna 1967 Puropellon kansalaiskoululle ja vuonna 1976, yhdeksän vuotta myöhemmin, on siirrytty peruskoulujärjestelmään. Tässä lainsäädännöllinen ja toiminnallinen pohja on vuosien aikana muuttunut, ja tämä on koettu ongelmalliseksi.