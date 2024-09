Kaapon harrastuksesta soitetaan usein hätäkeskukseen – "Se on pakko tehdä sillalta tai kallionkielekkeeltä"

Elokuun viimeinen torstaiaamu on Helsingissä hämmästyttävän sumuinen. Päiväksi kuitenkin on luvattu pilvetöntä taivasta ja miltei helteisiä lukemia. Tämä sopii Kaapo Kososelle, joka on lähdössä ystäviensä kanssa viettämään "tavallista hyppypäivää" Tampereen seudulle.