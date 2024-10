Ministeriö leikkasi: Kehitysvammaiset lapset jäämässä ilman koulukirjoja

Opike on ainoa taho, joka tuottaa suomeksi selkokielistä oppimateriaalia kuten koulukirjoja muun muassa kehitysvammaisille, autismikirjolla oleville ja muille erityistä tukea tarvitseville oppilaille.

Viime vuosina Opiken rahoitus on ollut noin 315 000 euroa vuodessa. Neuvotteluja uudesta rahoituslähteestä on käyty opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa, mutta toistaiseksi ilman tulosta.

Adressi kerännyt yli 20 000 allekirjoitusta

Pöydällä on ollut Hintsalan mukaan esimerkiksi sellainen vaihtoehto, että rahoitus tulisi niin sanotuista eduskunnan joululahjarahoista eli valtion budjettiin vuoden lopussa tehtävistä lisäyksistä. Tarve olisi kuitenkin huomattavasti pysyvämmälle ratkaisulle.

– Jos ajatellaan oppivelvollisuuslakia, niin kaikille lapsille ja nuorille pitää olla samat mahdollisuudet oppia, kehittyä ja saada itselleen sopivaa materiaalia. Sellaista materiaalia, joka toimii juuri tässä kohderyhmässä. Kyllä tämä on vahvasti sivistysvaltion tehtävä huolehtia kaikista lapsista ja nuorista, sanoo Hintsala.

Liiton aloittama adressi toiminnan turvaamisesta on kerännyt muutamassa päivässä yli 20 000 allekirjoitusta. Palautetta on tullut varsinkin erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmilta.

– Perheet kokevat, että ratkaisu on syrjivä ja he kokevat epäoikeudenmukaisuutta. Viesti on ollut se, että miksi haavoittuvimmassa asemassa olevilta lapsilta ja nuorilta pitää leikata. Onko se välttämätön säästökohde Suomessa, Susanna Hintsala toteaa.