Konkarituottaja puhui törkeästi Sydney Sweeneystä – näyttelijä vastaa: "Häpeällistä"

Hollywoodin konkarituottaja Carol Baum nousi taannoin otsikoihin kritisoituaan näyttelijä ja tuottaja Sydney Sweeneytä kovin sanakääntein. Baum esitti kommenttinsa tilaisuudessa, jossa hän oli keskustelemassa New York Times -lehden elokuvakriitikon Janet Maslinin kanssa.

– On näyttelijä, jota kaikki rakastavat tällä hetkellä – Sydney Sweeney. En ymmärrä Sydney Sweeneytä, Baum sanoi yleisölle Daily Mailin mukaan.

Daily Mailin mukaan Baum kertoi tilaisuudessa, että oli katsonut lentokoneessa Sweeneyn tähdittämän uutuuselokuvan Anyone But You.

– Halusin tietää, kuka hän on ja miksi kaikki puhuvat hänestä. Katsoin tuon elokuvan, jota ei kestä katsoa. Pahoittelut kaikille, jotka rakastavat sitä elokuvaa, hän sanoi.

Baum opettaa tuottamista USC School of Cinematic Arts -elokuvakoulussa. Hän kertoi ottaneensa Sweeneyn puheeksi opettamansa luokan kanssa.

– Sanoin luokalleni, että "Selittäkää minulle tämä tyttö. Hän ei ole kaunis, hän ei osaa näytellä. Miksi hän on niin kuuma nimi?", Baum täräytti.

Baumin sanat kantautuivat myös Sweeneyn korviin. Hän otti edustajansa kautta kantaa tuottajan puheisiin.

– Kuinka surullista, että nainen, joka pystyy jakamaan asiantuntemustaan ja kokemustaan, valitsee sen sijaan hyökätä toisen naisen kimppuun, muun muassa Variety-lehdelle jaetussa lausunnossa sanotaan.

– On häpeällistä, jos tämä on asia, jonka hän on oppinut ja jonka hän katsoo asialliseksi opettaa oppilailleen vietettyään tällä alalla vuosikymmeniä. Naistuottajakollegan epäoikeudenmukainen halventaminen kertoo paljon Baumista, lausunto jatkuu.

Sweeney tunnetaan Anyone But You -elokuvan lisäksi muun muassa rooleistaan Euphoria-, The Handmaid’s Tale- ja The White Lotus -tv-sarjoissa. Näyttelemisen lisäksi Sweeney työskentelee tuottajana. Hän omistaa Fifty-Fifty Films -tuotantoyhtiön.