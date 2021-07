Konkarietsijä Reino suuren mysteerin äärellä – löytyykö vuonna 1943 kadonnut alus uusien tietojen avulla?

– Tuolloin Taipalsaareen upposi panssarivaunu, jossa oli seitsemän varusmiehen ruumiit sisällä. Paikallinen palopäällikkö tiesi, että minulla on vedenalainen kamera etsintöjä varten ja hän pyysi minulta apua. Löysin sen vaunun sitten ja saman tien sinne lähetettiin sukeltaja kolkuttelemaan, josko sinne olisi jäänyt ilmataskuja ja joku olisi vielä elossa. Sukeltaja ei saanut vastausta ja tuli pois sieltä päätään pyöritellen. Aluksessa ei ollut enää elonmerkkejä miehistöstä, muistelee Savukoski.

Ajamme pikkuista hiekkatietä kohti Elävisluontoa, jossa Savukoski jatkaa nyt vuonna 1943 uponneen aluksen etsintöjä. Urakka on suuri, se on kestänyt jo kuusi vuotta.

– On lähdetty Hailuodon Marjaniemestä liikkeelle ja edetty rannikkoa pitkin tänne Elävisluontoon saakka. Nyt meillä on aikalaishavainto tiedossa, jonka mukaan alus olisi täällä, kertoo Savukoski.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Aikalaishavainto on vuodelta 1943.

– Tuolloin Valtteri Suni -niminen mies oli Karvastin nokalta nähnyt, miten laivan valot heiluvat ja sitten ne katoavat kokonaan.

"Alus saattaa olla jopa 50 metrin syvyydessä"

Se, miksi Oulu 2 -hinaajaa ei ole koskaan löydetty, johtuu myös alueen syvistä vesistä.

– Alus saattaa olla jopa 50 metrin syvyydessä, mutta meillä on seuraavaksi etsinnässä paikka, jossa jotakin on noin 30 metrin syvyydessä, kertoo Savukoski.

Se jokin voi olla muutakin kuin Oulu 2 – ja usein etsinnät ovatkin tyssänneet muihin metallilöytöihin ja kiviröykkiöihin. Savukoski käyttää apunaan paitsi vedenalaista kameraa, myös viistoluotainta.

– Etsiminen on hidasta puuhaa. Meri on suuri ja silminnäkijähavainnotkin voivat olla epäluotettavia sen suhteen, mikä paikka on kyseessä. Usein silmä hahmottaa matkan lyhyemmäksi, mitä se todellisuudessa on, tietää Savukoski.

Savukoski liikkuu ketterästi ja sujahtaa etsintäalukseen näppärästi. Me nuoremmat olemme kankeampia, mutta paikat pienestä ja kätevästä etsintäveneestä löytyvät. Savukoski esittelee veneen matkamittaria: liikutaan jo yli 5000 kilometrin lukemissa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Nämä lukemat liittyvät juuri tämän Oulu kakkosen etsintään, kertoo Savukoski.

Näin Savukoski kommentoi Jussi Peltolan löytymistä

Siviilit etsivät yhä innokkaammin kadonneita ihmisiä niin maastosta kuin vesistöistä ­– ja myös onnistuvat etsinnöissään. Viime viikonloppuna Äänekosken vesistä nostettiin yhdeksän vuotta kadoksissa ollut vainaja.

– Onnittelut veljeksille, jotka vainajan löysivät. Se on omaisille äärettömän tärkeä asia. Itsekin olin luvannut syksyllä lähteä jatkamaan etsintöjä, hyvä että Suannon veljekset onnistuivat sitä ennen. Vainajan isän kanssa toivomme, että he saisivat jonkinlaisen prenikan urotyöstään, sanoo Savukoski.

Hänen mielestään on selvää se, miksi siviilit usein löytävät kadonneita, vaikka viranomaiset eivät löydä.

– Siviileillä on aikaa ja intohimoa paneutua asiaan. Viranomaisilla on paljon tehtäviä, eivätkä he voi sitoutua yhteen tehtävään vuosikausiksi. Kadonneiden etsiminen on aikaa vievää ja paneutumista vaativaa puuhaa, sanoo Savukoski.

Oulu 2:n löytymisen kannalta tämä kesä saattaa olla ratkaiseva, sillä tuore tieto aikalaishavainnosta on nyt käytettävissä.

– Huh huh! Meri on suuri ja alue on laaja, mutta uskon nyt, että tällä alueella hylky on, sanoo Savukoski.