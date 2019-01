Kommentti: Yllätystä odotellessa – politiikan kuninkaalliseksi itsensä nostanut Soini panttaa vielä päätöstä tulevaisuudestaan

Päätös tulevaisuudesta on luvassa muutaman viikon sisällä.

Siniset taistelee poliittisesta tulevaisuudestaan



Lisäksi äänestäjän pitäisi vielä ymmärtää, millainen puolue Siniset on ja mitä se oikein ajaa.

Suomalainen poliitikko pyrkii yleensä esiintymään nöyrästi. Takki auki leuhottajia ei katsota hyvällä. Tässäkin suhteessa Soini hiihtelee omia latujaan. Toki kahden jytkyn poliitikolla ja nykyisellä ulkoministerillä on varaa koviin puheisiin, mutta on silmiin pistävää, miten unohdetun kansan Vermo-poliitikosta on kehkeytynyt vallan kammareissa politiikan kuninkaallinen.