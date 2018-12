Kommentti: Vanhat tulipalot eli velkakriisi ja pakolaiset uhkaavat Eurooppaa – riitainen EU-palokunta ei taaskaan varaudu sammutustöihin ajoissa

Brittien brexit-poukkoilu on vain yksi alkavan huippukokoukseen haasteista. Pakolaiskriisi voi puhjeta uudelleen ja ylivelkaantuneiden maiden tilanne on huonompi kuin luullaan. Tulipalot kytevät, mutta kuten laulussa, palokunta on taas tulossa paikalle paljon myöhemmin kuin muut.