Kommentti: Valkoposkihanhi, tuo valtion elätti, röyhtäilee viljelijän ruokapöydässä

Lehmät töllistelivät vieraita kuten niillä on tapana. Meistä puhutaan, ne tuntuivat märehtivän. Niillä olisi ollut asiaakin. Jokainen niistä olisi kysynyt ministereiltä, että mitähän tänään syötäisiin. Ruokapöytä kun oli edellisten vieraiden jäljiltä umpisurkea, mustalle mullalle kaluttu.

Koivikon tilalla on noin 140 lypsävää. Ne pääsevät ulos pienissä ryhmissä jaloittelemaan, kun syötävää ei ole. Normaalisti koko karja laiduntaisi ja hännät huiskisivat.

Hanhet yrittävät nälissään jopa sisälle

Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) nyökyttelee ja kuuntelee vakavana isännän juttuja. Hän sanoo ymmärtävänsä täysin viljelijöiden tuskan, mutta se ei vakuuttanut yrittäjiä. Mikkonen on omassa vaalipiirissä eikä hanhikatastrofin hoitamisesta ole tullut pisteitä. Ministeriä on moitittu saamattomaksi.

Maatalousministeri Jari Lepällä (kesk.) on pellonreunalla paljon helpompaa. Hän on itsekin maanviljelijä ja samaistuu helposti Keski-Karjalan maatalousyrittäjien tuskaan. Leppä saakin hanhivisiitillä kaikki pisteet, vaikka ei sanoisi sanaakaan. Rento ministeri jakelee vuolaita kiitoksia paikalla olijoille suomalaisen ruuan tuottamisesta vaikeissa oloissa. Lepän vaalipiirissä hanhia on vähän.