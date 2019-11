Kommentti: Tukilakot kuumentavat Postin työtaistelua – ensi maanantaista tulossa rajapyykki

Tähän mennessä lakosta on ollut eniten harmia tuotteiden lähetyksissä kirjepostia käyttäville yrittäjille ja moni onkin siirtynyt käyttämään Matkahuollon, DHL:n tai PostNordin palveluita, ehkä pysyvästi. PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen kertoi viime viikolla MTV Uutisille, että vuokratyövoiman käytön lisäksi omistajaohjausministeri Sirpa Paateron avustajakuntaa on varoitettu miten paljon lakon pitkittyminen vie pakettiasiakkaita Postin kilpailijoille.

Niinpä on odotettavissa, että valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala pyrkii antamaan sovintoesityksen heti kun se vain on järkevästi mahdollista.

Palkka-avausta odotellaan



Postin palkkakiistaa ja laajenevia tukitoimia seurataan tarkasti myös muissa neuvottelupöydissä. Päänavausta on odotettu jo reilun parin viikon ajan Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton palkkaneuvotteluista. Osapuolten mukaan edistymistä on tapahtunut ja toiveena olisi saada ratkaisu aikaan tällä viikolla.

Tupot on kuopattu EK:n päätöksellä, mutta liittokierroksesta huolimatta koordinaatio näyttää toimivan. Työantajat ovat tuoneet pöytiin identtisiä ja kovia vaatimuksia. Kilpailukykysopimuksen 24 tunnin vuosityöajan lisäksi eri neuvottelupöydissä on pyörinyt ammattiliittojen jäsenmaksujen työnantajaperinnän lopettaminen, lomarahojen puolitus, työajan lisäykset ja lakko-oikeuden rajaaminen.

Näyttää että neuvotteluihin on kasattu paljon esityksiä, joiden läpimenoon edes työnantajat eivät usko. Mutta kun vaatii paljon, saa ehkä lopulta jotain läpi. Neuvottelulähteiden mukaan osa työntekijäliittoja pöyristyttäneistä vaatimuksista on jo vedetty pois, mutta on neuvotteluja, joissa tilanne on täysin jumissa.