Analyysi: Kunta-alan neuvottelut ovat jumissa ja lakot uhkaavat, mutta UPM ja Paperiliitto edistyvät – Ukrainan sodalla on vaikutuksensa työmarkkinoihin

Venäjän uusin hyökkäys Ukrainaan on ollut niin raju, raaka ja tuhoisa, että se on vienyt ymmärrettävästi niin päättäjien kuin yleisön huomion. Kunta-alan lakkouhka on jäänyt vähälle huomiolle, ja yleisön suopeus uusille lakoille olisi näissä olosuhteissa koetuksella, kirjoittaa MTV Uutisten politiikan ja talouden toimittaja Ossi Rajala.