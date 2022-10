Kommentti: Suomessa on laadukkaita eläintarhoja, joissa eläimillä on hyvät oltavat – näin kuka tahansa erottaa ne huonommista

Vakava laiminlyönti vaikuttaisi olevan harvinaista

Avasin suomalaisten eläintarhojen valvonnassa esiin nousseita asioita laajaan selvitysjuttuun. Sen perusteella voinee tehdä päätelmän, että toista Kuusamon Suurpetokeskusta Suomesta ei löydy. On huojentavaa ajatella, että Suurpetokeskus ongelmineen on täysin poikkeuksellinen tapaus.

– Eläintarhassa vieraillessaan hyvän eläintarhan tunnistaa siitä, että siellä on siistiä ja eläimet ovat rauhallisia. Jos kaikkia eläimiä ei vierailulla näe, se ei ole huono asia, vaan kertoo siitä, että eläimillä on mahdollisuus mennä piiloon ja toteuttaa luonnonmukaista käytöstään. Hyvässä eläintarhassa on laadukkaat opastetaulut ja ainakin kesäkaudella siellä järjestetään opastettuja kierroksia.

Hyvä eläintarha kertoo myös ikävistä asioista avoimesti

Silloin eläintenhoidon ja -suojelun johtaja Nina Trontti kertoi minulle avoimesti , että Korkeasaaressakin joudutaan poikasia joskus lopettamaan, mutta silloin tilanne on harkittu ja lisääntymistä on ajateltu siitä näkökulmasta, että se tukee emon hyvinvointia.

Toimittajan näkökulmasta on erittäin tärkeää, että Suomessa on eläintarhoja, jotka kertovat ikävältäkin kuulostavista asioista avoimesti, koska vain sen avulla toimittaja ja lukijat voivat laittaa lukemansa asiat kontekstiin. (Tässä asiassa taas syytä on laittaa kontekstiin sekin, että Korkeasaari on Suurpetokeskukseen verrattuna aivan valtava eläintarha eläinmäärältään.)