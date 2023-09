Kommentti: Suomen tennismaajoukkue pystyi siihen, mistä Susijengi vain haaveili – nyt tarjolla on jotain vieläkin suurempaa

No eipä ollut lähelläkään. Suomi hävisi alkulohkon kaikki ottelunsa ja sijoittui turnauksessa 21:nneksi. Maailmanlistalla Suomen sijoitus on 24:s, joten siinä suhteessa lopputulos oli linjassa todellisuuden kanssa.

Mutta tiedättekö mitä? Tenniksessä – koripallon tavoin globaalisti merkittävässä urheilulajissa – Suomi on jo kauan aikaa sitten varmistanut paikan maailman 16 parhaan maan joukossa. Tällä viikolla Kroatian Splitissä joukkue tavoittelee jo paikkaa puolivälierissä, eikä siitä puhuminen ole rohkeaa, vaan täyttä realismia.

Tietenkin se vaatii joukkueelta äärimmäistä venymistä. Suomi on lopputurnauksen heikoimmin sijoittunut joukkue Davis Cupin rankingissa eli epävirallisella maailmanlistalla: 21:s. Nimilistojakin katsomalla selviää nopeasti, että Suomi on altavastaaja viikon kaikissa otteluissaan. Ensin Hollantia, sitten lohkoisäntä Kroatiaa ja lopulta lajin suurmaata Yhdysvaltoja vastaan.

Suomen pelaajat saapuivat Splitiin erilaisista lähtökohdista. Ykköspelaaja Emil Ruusuvuori oli jättänyt kaksi edellistä turnausta väliin sairauden vuoksi eli pelivireessä lienee hakemista. Sen sijaan Harri Heliövaara on tuore grand slam -voittaja (unohdetaan tämän kirjoituksen ajaksi, että Heliövaaran leipälajissa eli miesten nelinpelissä hänellä on viime aikoina ollutkin hiljaisempaa). Otto Virtanenkin sai hyvän kokemuksen US Openista päästyään ensimmäistä kertaa miesten pääsarjaan.