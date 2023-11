Suomalaisiin liittyvä fakta hätkähdytti Novak Djokovicia – "Se oli yllättävää"

– Se oli yllättävää. En tiennyt, että tällä rannikolla asuu suuri suomalaisyhteisö. Katsomossakin oli eilen tuhansia ihmisiä. Siinä on Davis cupin kauneus: se kerää ihmiset yhteen kannustamaan maataan. Jos myös Emil Ruusuvuori on mukana joukkueessa, heillä on ehdottomasti mahdollisuus mennä pitkälle. He ovat nyt välierissä, joten mitä tahansa voi tapahtua, Djokovic vastasi MTV Urheilun kysymykseen.