Ilvekseltä huippukiinnitys – Jokereista kaapattu taituri jatkaa Tampereella

SM-liigassa Haapala on pelannut aiemmin Tapparan paidassa. Yhteensä 206 ottelussa on syntynyt 40+90=130 tehopistettä.

Haapala on voittanut urallaan kaksi Suomen mestaruutta Tapparan riveissä.

Haapalan sopimus on yksivuotinen.

– Henrik Haapalalla on poikkeuksellisia kykyjä vaikuttaa pelin kulkuun, ja hän on parhaimmillaan kovien panosten otteluissa sekä pelien ratkaisuhetkillä. Henkka on erittäin valoisa ja energinen persoona, joka tuo joukkueeseemme ja pukukoppiimme intohimoa, voittamisen kulttuuria ja vaatimustasoa päivittäin, Koskela kommentoi Ilveksen tiedotteessa.