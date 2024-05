Kommentti: Securitaksen ex-turvapomolta miljoonakusetus? Irakilaisperhe sai agenttielokuvan kaltaista suojaa turhaan – vartijat luotiliiveineen mukana kaikkialla

Esitutkintakokonaisuus valmistuu kesän aikana, ja Itä-Uudenmaan poliisi järjestää asiasta tiedotustilaisuuden. Niin poikkeuksellisesta jutusta ja myös yhteiskunnallisesti merkittävästä asiasta on kyse, kirjoittaa kommentissaan MTV Uutisten rikostoimittaja Pekka Lehtinen .

Poliisi epäilee Securitaksen ex-turvallisuusjohtajaa törkeästä petoksesta. Hän on petoshaaran ainoa epäilty. Kokonaisuuteen liittyy myös virkarikoksia, joista on epäiltyinä kuultu useita henkilöitä.

Kolmen miljoonan sijoitus turhaan?

Koko kuvio on hämmentävä. Puhumattakaan siitä, miten kaikki oli ylipäänsä mahdollista jatkua niin pitkään. MTV on haastatellut tähän juttuun muun muassa lähdettä, joka on tiennyt tapahtumista ennen kuin poliisitutkinta asiassa virallisesti käynnistyi.