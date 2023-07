EM-mestarisuosikki Saga Vannisen luottolajin vire on kadoksissa – SE-lukemat rikki näillä keinoilla

Seitsenottelija Saga Vanninen on yksi Suomen alle 23-vuotiaiden joukkueen kirkkaimmista tähdistä. Vanninen on alle 23-vuotiaiden nuorten EM-kisojen seitsenottelun mestarisuosikki ja hänellä on kaikki edellytykset laittaa yli 30 vuotta vanha seitsenottelun Suomen ennätys uuteen uskoon.