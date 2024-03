Itsekin syöpää sairastava kuningas Charles kommentoi prinsessa Catherinen syöpädiagnoosia – "Olen ylpeä hänen rohkeudestaan"

– Minulta on vienyt aikaa parantua massiivisesta leikkauksestani voidakseni aloittaa hoidot. Mutta erityisesti meiltä on vienyt aikaa se, että olemme pystyneet selittämään kaiken Georgelle , Charlottelle sekä Louisille tavalla, joka on heille sopiva ja vakuutella heille, että tulen vielä olemaan kunnossa.

– Se, että William on rinnallani on suuri lohdun lähde sekä rauhoittavaa. Kuten myös rakkaus, tuki ja kiltteys jota niin monet teistä ovat osoittaneet. Se merkitsee niin paljon meille kummallekin. Toivomme, että ymmärrätte meidän perheenä tarvitsevan nyt aikaa, tilaa sekä yksityisyyttä, kun saatan hoitoni päätökseen. Työni on tuonut minulle aina syvää iloa ja tulen palaamaan, kun pystyn. Mutta nyt minun on keskityttävä täyteen paranemiseen.