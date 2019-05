Kahden puoluejohtajan terävät kommentit miellyttivät Pöllöraatia – MTV:n vaalitentin onnistujat löytyvät puoluekentän vastakkaisilta laidoilta

Li Andersson (Vas.), 13 pöllöä

Sari Essayah (Kd), 7 pöllöä

Upposi selittelyn suohon, kun yritti avata vaalishoppailuaan eduskunnan ja EU-parlamentin välillä. Siitä ei olisi tosin kunnialla selvinnyt edes Runeberg. Mutta kerrankin pienimmän puolueen puheenjohtaja pääsi parrasvaloihin - tosin halusi ehkä saman tien poiskin sieltä. Pari kertaa onnistui lyömään piikin Rinteen suuntaan sanomalla, että hallitusohjelma on SDP:n vaalilupausten täyttämistä.

Kristillisdemokraattien eurojänis joutui selittelemään arvostelua herättänyttä ratkaisuaan ottaa mahdollinen parlamenttipaikka vastaan vain Suomen EU-puheenjohtajuuskaudeksi. Sipilän mielestä selitys on hatara, koska enemmän vaikutusvaltaa on eduskunnan suuren valiokunnan jäsenellä. Hyökkäsi rajusti uutta parlamenttiryhmää vastaan ja piti sitä epämääräisenä pimeyden voimana, jossa on mukana mm. juutalaisvastaisia puolueita.