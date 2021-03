Kommentti: Pelko on kummallinen asia – ihmiset, joita en ole tavannut, vaativat minulta päivittäistä koronatestiä pitääkseen omat menonsa

Minua painostettiin turhiin testeihin

Järkiargumentteja ei otettu kuuleviin korviin

Olen voinut saada tartunnan

Olen edelleen oireeton. En ole antanut enää periksi ja uusintatestin päivämäärään on vaikuttanut ainoastaan ammatilaisten mielipide siitä, mikä on lääketieteellisesti ja altistumismatemaattisesti järkevää.

HUSin Asko Järvinen: "Kuvastaa ihmisen pelkoa"

– Tätä selittää ihmisen mieli. Tiedetty riski on ihmiselle todellisempi vaikka se olisi kuvitteellisemmalla tasolla kuin sellainen riski, josta he eivät tiedä mitään. Suurin osa tartunnoista tulee lähipiiristä. Nämä ihmiset ovat saattaneet omissa kontakteissaan tai liikkuessaan altistua paljon enemmän, mutta he eivät pelkää, koska he eivät tiedä siitä mitään.