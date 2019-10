Kommentti: Pääministeripuolue SDP on vaikeuksissa – syy Antti Rinteessä

Pääministeri on työnsä puolesta paljon julkisuudessa. Antti Rinteen kuherruskausi julkisuuden kanssa on jäänyt lyhyeksi. Budjettiriihi runnottiin läpi päivässä, mutta muutoin Rinteen meno on ollut haparoivaa.



Työllisyystavoitteiden avaaminen, Postin palkkakiista, hoitajien palkkaodotukset, EU-rahoituksen kytkeminen EU:n oikeusvaltioperiaatteeseen tukirahojen väärinkäytöksissä ja korruptiossa ovat näkyviä ulostuloja, joissa on ollut sama kaava. Rinteen ulostulot ovat usein jääneet epäselviksi tai muuttuneet, kun asioita on pengottu tarkemmin.



0:43 Antti Rinne on joutunut vastamaan kritiikkiin muun muassa työmarkkinaneuvotteluihin puuttumisesta.



Politiikan syvävirtoja ja muutoksia selitetään usein liiankin helposti henkilöillä, mutta tällä kertaa SDP:n kannatuksen notkahdus liittyy puolueen puheenjohtajaan ja pääministeri Antti Rinteeseen.



Edellisen kerran näin huonossa jamassa oltiin kesällä 2015, kun demarien kannatus romahti alle 15%:n



Perusuomalaisten luku kova tulos



Perusuomalaiset pysyy suosituimpana puolueena 20,9%:n kannatuksella. Kevään eduskuntavaaleissa SDP:n ja perussuomalaisten ero oli äärimmäisen niukka, vain yhden paikan ja 8000 äänen verran. Keskisuurten puolueiden aikana perussuomalaisten kahdenkymmenen prosentin kannatusosuus on kova tulos.



Eduskuntavaaleihin puolue meni kahdella pääteemalla eli maahanmuutolla ja ilmastonmuutoksella. Sama linja on jatkunut eduskunnassa, mutta erityisesti maahanmuuton vastustaminen tunkee pintaan lähes kaikissa ulostuloissa. Tämä näyttää purevan.



Kulmunille hyviä uutisia, kokoomus jatkaa kamreerilinjalla



Kokoomuksen kannatus polkee paikallaan 17,1%:ssa. Puolue etsii vielä oppositiolinjaansa. Talous sukeltaa ja hallitusohjelman tulopohja antaa kokoomukselle eväitä ärhäkkään politiikkaan. Tässä on vain se ongelma, että kamreeriviesteillä kokoomus ei pysty uudistumaan. Se on sitä kokoomusta, jota on kuultu kaikki viimeiset hallituskaudet. Äänestäjä haukottelee.



Keskustan lukemat ovat edelleen surkealla tolalla. Prosenttiyksikön nousu 12,8%:iin antaa hiukan tilaa hengittää. Valintansa jälkeen tuore puheenjohtaja Katri Kulmuni asetti itselleen 100 päivän tavoitteen ja sen keskeinen onnistumisen mittari on puolueen kannatus. Politiikan penkkiurheilijat ja keskustan takaa paennut kannattajakunta seuraavat nyt tarkasti, onko pieni piikki ylöspäin pysyvää.



Kannattajat odottavat vihreiltä ratkaisuja

Vihreät voivat olla tyytyväisiä omiin lukemiinsa. Eduskuntavaaleista suunta on ollut ylöspäin, koska suosio on kasvanut kolme prosenttiyksikköä 14,5%:iin. Vihreiden ministereillä on kuitenkin listoillaan poliittisesti vaikeita asioita eli maahanmuuttoa ja ilmastonmuutostoimia, joissa omat kannattajat odottavat ratkaisuja.