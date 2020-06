Kommentti: Pääministeri Sanna Marinin hallituksen sote-uudistus on jo syntyessään susi – politiikka ohittaa jälleen järjen

Noin tsiljoona vuotta valmisteltu sote-uudistus on määrä vihdoin toteuttaa tällä vaalikaudella. Uudistusta koskeva lakipaketti on parhaillaan lausuntokierroksella, jonka aikana eri tahot voivat lausua siitä mielipiteensä.

Pääministerin paikalle tulisesti halunnut Rinne nieli keskustan vaatimuksen 18 maakunnasta karvoineen päivineen. Kaikki – jopa keskustalaiset – tietävät, että osa maakunnista on jo syntyessään liian pieniä huolehtimaan vanhenevan ja vähenevän väestönsä sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Ideologista rahastusta

Miten on mahdollista, että pitkään ja hartaasti valmisteltu sote-uudistus toteutuu – ehkä – tyhmimmällä mahdollisella tavalla?

Rahaa palaa eikä tulosta tule

Perusterveydenhoitoa on yritetty uudistaa joka vaalikaudella. On ollut ohjelmia, projekteja ja rahoitusta. Tulos on ollut kehno.