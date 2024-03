Urheiluun tulossa sokeeraavat kisat – suomalaisasiantuntija tyrmistyi: "Urheilun arvoja vastaan soditaan"

Viime vuonna perustettu, "tulevaisuuden olympialaisiksikin" maalailtu Enhanced Games ei ole järjestänyt vielä yksiäkään kilpailuja, mutta tehostetuista kisoista ja niiden eettisyydestä on jo debatoitu julkisuudessa suureen ääneen. Tämän vuoden lopulle ensimmäisiä kilpailujaan kaavailleen Enhanced Gamesin puheenjohtaja Aron D'Souza uskoo kisojensa olevan olympialaisiakin eettisemmät.

– Yhden asian toimittajat aina unohtavat: me maksamme kaikille urheilijoille. Tällä hetkellä puolet olympiaurheilijoista Yhdysvalloista, Britanniasta ja Australiasta elää köyhyydessä. Samalla olympiapomot ansaitsevat miljoonia vuodessa ja lentelevät yksityiskoneillaan ympäri maailmaa, ja olympiakomitean puheenjohtaja elää kirjaimellisesti palatsissa. Ei ole reilua, että todelliset arvon tuottajat, urheilijat, eivät saa hyvin rahaa, australialaismiljonääri D'Souza pudottelee MTV:n Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Lisäksi D'Souzan mukaan olympialaisissa käytössä olevalla dopingvalvonnalla ei ole mitään tekemistä turvallisuuden kanssa, vaan "kyse on reiluudesta ja huijaamisesta".

– Olympialaisilla on reiluustestaus, Enhanced Gamesilla on turvallisuustestaus. Se tarkoittaa verikokeita, sydänkuvauksia ja mahdollisesti magneettikuvauksia, joilla varmistetaan, että urheilijat ovat terveitä ja voivat kilpailla turvallisesti.

D'Souza esittää, että "olympialaisten oman tutkimuksen mukaan" 44 prosenttia olympiaurheilijoista käyttäisi kiellettyjä aineita ja vain prosentti jäisi kiinni. D'Souza kiteyttää, että Enhanced Gamesissa on kyse siitä, että suoritusta parantavia aineita käytettäisiin avoimesti. Enhanced Games ei puhu myöskään dopingista, vaan "tieteestä".

– Käyttämällä avoimesti suorituskykyä parantavia aineita tuotamme poikkeuksellisen hyödyllistä dataa tieteen käyttöön. Olympialaiset voi potentiaalisesti hyödyntää sitä luodakseen tehokkaampaa dopingtestausta.

– Enhanced Gamesin olemassaolo tarkoittaa, että olympialaisista tulee puhtaammat, turvallisemmat ja luonnollisemmat. Se on hyväksi kaikille.

D'Souza kritisoi myös olympialaisten "perustavaksi ongelmaksi", että niitä varten rakennetaan kymmeniä suorituspaikkoja ja monet hylätään kisojen jälkeen.

– Enhanced Games ei tule tekemään sitä. Keskitymme urheilulajeihin, joista ihmiset ovat kiinnostuneita: yleisurheiluun, uintiin ja uimahyppyihin, voimisteluun, kamppailulajeihin ja painonnostoon. Nämä ovat yksilölajeja, jotka eivät vaadi erityistä infrastruktuuria.

"Miksi ja kuka hyötyy"

Suekin testauspäällikkö Katja Huotari esittää Enhanced Gamesille tiukan kriittisiä vastareaktioita.

– Kyllä tässä urheilun arvoja vastaan soditaan. Tietenkin miettii, miksi ja kuka hyötyy. Urheilijoiden hyötyä vakuutetaan, että heille maksetaan suuria palkkioita, mutta ei tällainen kilpailujärjestelmä meidän arvomaailmaamme sovi, Huotari paaluttaa.

Suekin testauspäällikkö korostaa, että urheilu on sekä Suomessa että maailmalla monella tapaa valvottua.

– Myös maailman antidopingsäännöstö valvoo dopingin käyttöä. Koko tämä säännöstö on luotu urheilijan terveyden turvallisuudeksi, eli mahdollistetaan se reilu kilpailu ilman että urheilijan tarvitsee riskeerata omaa terveyttään dopingaineiden käytöllä.

Huotari ei suhtaudu auvolla siihenkään Enhanced Gamesin aatteeseen, että heidän kisoissaan jokainen voi itse päättää, mitä kehollaan tekee. Hän laajentaa vinkkeliä.

– Ne urheilijat, jotka ovat heikoimmassa asemassa, tulevat maista, joissa heillä ei ehkä ole tulevaisuudennäkymää hirveän paljon urheilussa tai urheilun ulkopuolella. He varmasti helpommalla lähtevät myymään terveytensä tälle liikkeelle ja urheilemaan kilpailuihin, joissa aineiden käyttö on sinänsä vapaaehtoista mutta varmasti vaatimus sille, että pystyvät pärjäämään.

Ja vaikka D'Souza heittelee haastattelussa tuosta vain lukuja, Huotari huomauttaa, ettei löytänyt paljoa tietoa tutkimuksesta, jonka mukaan 44 prosenttia olympiaurheilijoista käyttäisi kiellettyjä aineita.

– Sen verran löysin, että tutkimus on tehty 2011, eli se on kohtuullisen vanha. Tietenkin tämä riippuu siitä asetelmasta ja kysymyksestä, mitä urheilijoille on esitetty. Missä muodossa – puhutaanko lääkeaineista, joita saa käyttää esimerkiksi kilpailun ulkopuolella, jotka on kielletty vain kilpailuissa?

– Urheilijat varmaan vastaavat, että he ovat käyttäneet flunssalääkkeitä, joissa on kiellettyjä aineita, jos tällaista on kysytty. En tosiaan tiedä kysymysasetelmaa, niin on vaikea ottaa kantaa tähän tutkimukseen.

"Vaikea uskoa, että huippu-urheilijat lähtisivät tähän kilpailumuotoon mukaan"

Niin tai näin, Enhanced Gamesissa kilpailemisesta on jo sopinut jo yksi nimekäs urheilukasvo, entinen huippu-uimari James Magnussen, 32. Australialainen on kolminkertainen maailmanmestari ja kolminkertainen olympiamitalisti.

Virallisen haun Enhanced Gamesiin on D’'Souzan mukaan määrä alkaa maaliskuun lopussa ja karsimisen Enhanced Gamesiin 12. elokuuta, päivä Pariisin olympialaisten päättymisen jälkeen.

– Päätimme valita tämän päivämäärän, koska niin monet urheilijat haluavat kilpailla Pariisissa eikä heille ole mitään 2025, 2026 ja 2027 ennen Los Angelesin olympialaisia. Enhanced Games täyttää tuota kuilua.

D’Souza odottaa "satojen ellei tuhansien urheilijoiden" liittyvän joukkoon. Hän kertoo satojen urheilijoiden lähestyvän Enhanced Gamesia joka viikko. Hän sanoo Enhanced Gamesin saaneen yli 4 000 yhteydenottoa.

D’Souza uskoo kisojensa pystyvän tulevaisuudessa kilpailemaan olympialaisia vastaan. Hän kuitenkin korostaa, että Enhanced Games ei ole varsinaisesti olympialaisten kilpakumppani, vaan erilainen vaihtoehto.

– Urheilijat voivat valita, haluavatko he olla luonnollisen urheilun puolella, jossa he eivät todella ansaitse rahaa, vai haluavatko he olla tehostetun urheilun puolella, jossa he voivat olla tulevaisuuden kisoissa, miljonääri markkinoi ja sanoo vielä, että Enhanced Gamesissa urheilijat voisivat olla "supersankareita".

Paljon polleaa puhetta, vähän konkretiaa tulevasta.

– Vaikea uskoa, että huippu-urheilijat lähtisivät tähän kilpailumuotoon mukaan. Osa kansainvälisistä lajiliitoista on jo reagoinut ja ilmoittanut, että heidän kilpailuihinsa ei voi palata, jos tällaiseen toimintaan osallistuu. Ei olisi oikein, että kävisi välillä villillä puolella käyttämässä dopingaineita ja palaisi sitten esimerkiksi olympialaisiin tai maailmanmestaruuskisoihin, Huotari niputtaa ja uskoo myös, että Enhanced Gamesin "superherot" eivät ole parhaita idoleita lapsille ja nuorille.