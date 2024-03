Kommentti: Olli Herman tekee Popedalle vain hyvää – yhtye houkutteli historialliselle keikalleen niin tosifaneja kuin uteliaita kuuntelijoita

Legendaarinen tamperelaisyhtye Popeda ilmoitti 1. tammikuuta, että yhtyeen jättäneen Pate Mustajärven solistin saappaisiin astuu Olli Herman . Hän on tuttu Reckless Love -yhtyeestä.

"Uusi" Popeda esiintyi tänä vuonna ensi kertaa Hermanin johdolla 30. maaliskuuta alle kolmessa tunnissa loppuunmyydyllä Tampereen Tavara-asemalla 1 200 -päiselle yleisölle. Samantyyppinen ratkaisu on luvassa heti seuraavana päivänä 31. maaliskuuta.

– Kohtuullisen huumorimielellä lähdin katsomaan tänään Popedaa. Laulajajulkistus kuulosti niin hauskalta, että ostimme liput ja lähdimme käymään. En ole erityinen Popeda-fani. Vaikea sanoa, mitä odotan. Tämä on niin jännä kombo, että kyllä tästä hauskaa tulee, Tommi Avelin kertoi MTV Uutisille ennen keikkaa.

– Alkujännityksestä päästiin, ja yleisön vastaanotto oli niin järjettömän positiivinen, että on myös aika nöyrä olo. Käsittämättömän kiitollinen. Yleisön fiilis muuttui varmasti keikan edetessä, koska omakin fiilis muuttui. Aistin yleisöstä ihan samanlaisen jännittämisen siinä alkukeikasta kuin omassa itsessä. Kuulin yleisöstäkin kommentin, että täällä on todella jännittynyt tunnelma. Helpotus tuli muutaman biisin jälkeen, ja yleisö lähti aika riehakkaastikin mukaan bileisiin, Herman kertoi tunnelmiaan keikan jälkeen.

Uskallan olettaa, että Olli Herman tekee Popedalle vain ja ainoastaan hyvää ja tuo yhtyeelle uutta kuulijakuntaa. Yhtye kuulosti paitsi Popedalta, myös Ollilta. Eikä encoressa huudettukaan "we want more", vaan "Olli, Olli, Olli".