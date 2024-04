Olli Herman aisti yleisön fiiliksen muuttuvan Popedan ensimmäisen keikan edetessä: "Jengi odotti, miltä se nyt kuulostaa"

– Helpottunut fiilis. Jännityksestä päästiin, ja vastaanotto oli niin järjettömän positiivinen, että on myös aika nöyrä olo. Ihan käsittämättömän kiitollinen. Ennen encorea yleisö huusi minun nimeäni, eikä bändin nimeä. Mietin, että onko tämä todellista. Käsittämättömän siistiä. Annetaan yleisölle tämä moka anteeksi ensimmäisen keikan piikkiin. Huomenna sitten huudetaan Popedaa, Herman kertoi MTV Uutisille ensimmäisen keikan jälkeen.

– Ainut, mikä harmittaa on se, ettei lähtenyt taju. Melkein. Yritin maksimoida itseni niin pitkälle, että olisin Kaasua, komisario Peppone -biisissä pyörtynyt lavalle, mutta ei onnistunut, Herman jatkoi humoristisesti.

– Ja omakin fiilis muuttui. Aistin yleisöstä ihan samanlaisen jännittämisen alkukeikasta kuin itsessäni. Kuulin yleisön puolelta kommentin, että ”täällä on todella jännittynyt tunnelma”. Jengi odotti, miltä se nyt kuulostaa. Helpotus tuli muutaman biisin jälkeen ja yleisö lähti aika riehakkaastikin mukaan bileisiin. Tuota on parhaillaan rock’n’roll-show – molemminpuolista positiivisen energian vaihtoa, Herman tiivisti.

– Rock’n’rollihan on halvempaa kuin yksikään plastiikkakirurgi tai psykologin vastaanotto, Popedan kitaristi Costello Hautamäki jatkoi.

– Jos ei ymmärrä, mitä hauskaa on Sukset-kappaleessa, niin ei tule menestymään meidän orkesterissamme. Se on absurdi, mutta menevä kappale, joka täytyy osata soittaa ja ymmärtää, mitä hauskaa siinä on. Aloitusbiisi oli Da da, koska lopetimme Ratinassa siihen. Aloituksen piti olla ruutia, koska kukaan kahta teknikkoamme lukuun ottamatta ei tiennyt, miltä bändimme kuulostaa. Olemme treenanneet niin salassa, ettei kukaan ole kuullut orkesteriamme, Hautamäki kertoi.