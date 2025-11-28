Iivo Niskasen olo oli kuin Olli Jokisella.

Moninkertainen arvokisamestari Iivo Niskanen hiihti maastohiihdon maailmancupin avauksessa parhaan suomalaistuloksen. Niskanen on kuitenkin tottunut myös Rukalla niin komeaan menestykseen, ettei viides sija 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan väliaikalähdössä häntä juuri lämmittänyt.

Niskanen oli fyysisesti alkukauden vahvimmassa vireessään, mutta räntäsateessa hän ei voinut hyödyntää parhaita ominaisuuksiaan.

– Olo oli vähän kuin Olli Jokisella HIFK:n tiedotustilaisuudessa. Ei ollut paljon mitään annettavaa, Niskanen tiivisti hankalan kilpailun.

Niskasella oli hiihdossaan rivakka tempo, mutta niukasti liukasta vuorohiihtoa. Ylämäissä pitoa piti hakea ladun sivusta, ja suksien pohjiin tarrautui lunta.

– Ei pitänyt potku. Tiesin, että keli on haastava, mutta pelkkää juoksemista ja joutui työntämään aika paljon.

Niskasta harmitti 12 sekunnin ero kilpailun voittaneeseen Norjan Martin Löwstöm Nyengetiin. Hän taisi mielessään laskeskella, millaisiksi sijoitukset olisivat kääntyneet hänelle otollisissa oloissa.

– Mieluummin olisi ollut toisinpäin se 12 sekuntia, Niskanen sanoi.

Rohkeasti maailmancupiin

Niskasen edelle kiilasivat myös Norjan Johannes Hösflot Kläbo, Itävallan Mika Vermeulen ja Norjan Andreas Fjorden Ree. Tulos vahvisti silti Niskasen puheet vahvasta kunnostaan.

Hänen tuloksensa ovat ailahdelleet kauden ensimmäisissä starteissa, mutta lauantain kymppi vahvisti, että hän kilpailee myös tänä talvena kärkisijoista perinteisen hiihtotavan kilpailuissa.

Niskasen on tarkoitus kiertää tänä talvena maailmancupia tiiviisti kuten ennen Pekingin 2022 olympialaisia.

– En näe, että se olisi pois olympialaisista, Niskanen arvioi ja muistutti edellisestä olympiatalvesta, jolloin hän ylsi kullan, hopean ja pronssin olympiasaaliiseen.

Niskanen hiihtää seuraavaksi Rukalla 20 kilometrin vapaan hiihtotavan yhteislähdön. Siinä hänen odotuksensa eivät ole kovin korkeat.

– Toivottavasti palaudun hyvin ja kestän siinä mukana. Tasainen kisahan siitä tulee, Niskanen veikkaili.

Sunnuntaina tärkeä startti

Arsi Ruuskanen oli Rukan kympillä toiseksi parhaana suomalaisena 15:s. Ruuskanen paransi neljä sijaa viime talvesta.

– Ihan hyvä. Onnistunut hiihto, ja tavoite oli juuri hiihtää 15 parhaan joukkoon, Ruuskanen kertoi.

Ruuskanen pyrkii Suomen olympiajoukkueeseen ja varsinkin Milano-Cortinan ohjelman yhdistelmäkilpailuun. Se edellyttää vahvoja näyttöjä jouluun mennessä.

– Jokainen kilpailu on nyt näyttöpaikka, Ruuskanen korosti.

– Tasuri (tasatyöntö) on ollut kehityskohde, ja olen satsannut vapaaseen perinteistä enemmän.

Sunnuntain yhteislähtö vapaalla on Ruuskaselle vielä tärkeämpi kilpailu kuin Rukan kymppi.

– Innolla odotan, mutta ei siinä ainakaan helpommalla pääse, Ruuskanen naurahti.

Markus Vuorela, Ristomatti Hakola, Ville Ahonen, Niko Anttola ja Perttu Hyvärinen hiihtivät Rukan kympillä sijoille 21–25.

Milano-Cortinan olympialaiset järjestetään helmikuussa.