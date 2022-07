Kommentti: MM-kisat sen taas osoittivat – tässä on kovin suomalainen yleisurheilija

Yksi tilasto puhuu kuitenkin Etelätalon puolesta, ja se on oikeastaan se kaikista tärkein. Joensuun Katajan kokenut keihäänheittäjä on edustanut Suomea neljä kertaa arvokisoissa, ja joka kerta mies on yltänyt finaaliin. Jokaisella kerralla Etelätalo on lähennellyt kauden parastaan, ja kahtena viime vuonna myös heittänyt arvokisoissa siihen mennessä kesän parhaan tuloksensa.