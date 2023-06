Asiantuntija ottaa esiin tärkeän seikan Oliver Helanderista: "Näillä ei ole mitään merkitystä"

Helander onnistui Turussa tiistai-iltana loistavasti. Keihäs kaarsi reilut 87 metriä, mihin Helander oli itsekin silminnähden tyytyväinen ja tuuletti vapautuneesti usean heiton jälkeen.

– Oli todella hyvää heittämistä. Sarja oli uran ylivoimaisesti paras tähän mennessä, siihen olen todella tyytyväinen, Helander itse kommentoi kisan jälkeen MTV Urheilulle.

Ylisanoihin yhtyi myös asiantuntija Mika Järvinen.

– Nyt kun se ketsuppipullon korkki aukesi, hän heitti elämänsä sarjan. Kansainvälisesti mitattunakin puhutaan todella kovasta sarjasta, Järvinen hehkuttaa.

Helanderia on aikaisempina kausina vaivannut loukkaantumisherkkyys. Mies on kiskonut kepin pitkälle maksimissaan pari kertaa kesässä, mutta joutunut enemmän keskittymään parantelemaan vaivojaan. Nyt kelkka näyttää kääntyneen. Kisoja on takana jo kolme, eikä vaivoista ole ainakaan ollut mitään viitteitä. Asiantuntija Järvisen mielestä tilanne näyttää lupaavalta, mutta hän on vielä varovainen arvioissaan.

– Kuusi heittoa ja mies ehjänä. Eikä yhtään ole teippiä lisätty kisa aikana. Kyllähän se on positiivisin asia tuossa heittämisessä, Järvinen sanoo painokkaasti.

– Seuraava asia on, että pystyy saman tempun tekemään Kuortaneella. Ei tarvitse heittää 87, mutta jos pystyy heittämään yli 80 metriä kuusi kertaa, ja on edelleen ehjänä – silloin voidaan puhua, että suunta on kääntynyt.

Helander otti kisassa kakkostilan Tshekin Jakub Vadlejchin jälkeen, joka heitti tuloksen 89,51. Helanderilla on potentiaalia täysin samanalaiseen siivuun, tai jopa pidempiin kaariin. Viime kesänä syntyi Helanderin oma ennätys 89,83.

– Täytyy muistaa, että Helanderin ennätys on lähellä 90 metriä, joten 87-metriseen ei voi siinä mielessä olla tyytyväinen tuloksena. Suunta on kuitenkin oikea, kun katsoo asiassa tulosta syvemmälle, Järvinen pyörittelee.

Järvinen suuntaa katseen jo MM-kisoihin, sillä se on lopulta tämän kesän ylivoimaisesti tärkein koitos, jossa työpanos punnitaan.

– Kun ajatellaan loppukautta, jos Oliver ei heitä ennätystään, eikä hän mene MM-finaalissa kahdeksan parhaan joukkoon, ei näillä ole mitään merkitystä, mitä hän nyt on heittänyt. Siksi, koska potentiaali on niin kauhea, mikä siellä on, Järvinen täräyttää.

Yksi asia kuitenkin lämmittää asinatuntijan mieltä erityisesti.

– Veikkaan, että Oliver on heittänyt tänä kesänä jo enemmän heittoja kuin kahden edellisen kesän aikana yhteensä.

Tarkistuslasku osoittaa, että ihan vielä ei olla päästy kahden viime kauden yhteenlaskettujen heittojen määrään, mutta suunta näyttää erinomaiselta. Varsinkin, jos Helanderin omiin sanoihin on luottaminen.

– (Terveystilanne) on ihan hyvä kyllä. Ei suurempia murheita, Helander kertoi itse kisan jälkeen pieni hymy suupielessä.