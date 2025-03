Kommentti: MM-hiihtojen supermiehelle jää yksi urheilun hämmentävimmistä tahroista

Kaksi kahdesta. Ja lisää voi hyvin kilahtaa. Yhdistetyn valtias Jarl Magnus Riiber on päättämässä uransa viimeiset MM-kisat taustat huomioiden sykähdyttävään säkenöintiin, kirjoittaa MTV Urheilun Tuomas Hämäläinen.

Perjantaina yhdistetyn hidalgo Jarl Magnus Riiber hoiteli Trondheimissa Norjan sekajoukkueen kanssa ensimmäisen saumansa ja juhli verrattain uuden kilpailumuodon maailmanmestaruutta. Lauantaina mies korjasi tyylikkäästi potin tasauskilpailussa ja saavutti uransa ensimmäisen kotimaassa kahmaistun arvokisakullan.

Ensin nimiin normaalimäessä hypätty osuus, sen jälkeen kiritaistossa muille himmeämpää.

Ensi torstain miesten joukkuekilpailusta on muodostumassa kutkuttava taisto Norjan, Saksan ja Itävallan välillä. Riiber, jolla oli lauantaina ties miten monien Norjan ja ulkomaistenkin tiedotusvälineiden haastattelujen jälkeen vielä kiitettävästi energiaa antaa itsestään paljon MTV Urheilulle, korosti, että hän haluaisi menestyä yhdessä joukkuekavereidensa kanssa tiimikisassa.

Tulevana lauantaina on puolestaan luvassa suurmäen sisältävä tavallinen henkilökohtainen Gundersen-kisa, jonka suuri suosikki lajinsa supermies on.

Pieni mahdollisuus, suuri isku

Jarl Magnus Riiberin mahtavia hyppyjä kelpaa tuuletella.

Lajinsa maailmancup-historian ylivoimaisesti menestyneimmän urheilijan voittamisessa ei ole mitään sinänsä uutta, mutta mies on joutunut käymään terveysvaikeuksineen syväkyykyssä.

Verisen ripulin kanssa viikkokausia alkukaudesta kärvistellyttä Riiberiä on riivannut suolistosairaus Crohnin tauti. Samalla kun norjalainen ilmoitti tammikuussa uransa päättyvän tämän kauden jälkeen, hän kiteytti, että edellisiin kuukausiin oli kuulunut paljon sairaalakäyntejä ja vähän harjoittelua.

Kun keho alkoi toimia helmikuun taitteessa normaalimmin, Riiber pystyi taas harjoittelemaan kunnolla.

– Tiesin, että minulla on pieni mahdollisuus päästä MM-kisoihin kunnossa, hän muotoili eilen mielenkiintoisella tavalla.

Riiber sanoi laittaneensa todella kaiken likoon ja ottaneensa riskejä uurastamalla paljon hiihtoharjoittelua. Mies arveli treenanneensa enemmän kuin kukaan muu.

Pieneksi kokemansa mahdollisuuden hän on käyttänyt ja osoittanut, miten teräksinen urheilija norjalaisia on huudattamassa.

Kummajaisuus

Kaikkein kovimmin Riiber on tykitellyt maailmancupissa, jossa hän on 78 osakilpailuvoitollaan lajin historian ylivoimainen ykkösnimi. Mies on pahoista terveysvaikutuksistaan huolimatta pystynyt iskemään itsensä keulille tälläkin maailmancup-kaudella ja on kiinni cupin kuudennessa kokonaisvoitossaan.

MM-titteleitä Riiberin on nyt kymmenen, niistä puolet henkilökohtaisista kisoista.

Olympialaisissa tähden saldo on miehen muuhun ylivertaisuuteen nähden kuitenkin yksi urheiluhistorian hämmentävimmistä. Hänellä on pelkästään yksi olympiamitali, joukkuekilpailun hopea Pyeongchangista 2018.

Kyseisen tahran taustat pystyy purkamaan tiiviisti. Tätä nykyä 27-vuotiaan norjalaisen dominointi käynnistyi vasta Pyeongchangin olympialaisten jälkeisellä kaudella 2018–19 ja Pekingin kisat 2022 häneltä vesitti koronavirustauti.

Riiber kertoi lopettamisjulkistuksensa yhteydessä, ettei ole terveyspiinansa myötä tuntenut samaa iloa kuin aiemmin, ja kahden lapsen isä halusi myös antaa enemmän aikaa perheelleen.

Jotta on ollut näin mahdottoman menestynyt urheilija, pitää sitä palavasti myös haluta ja tehdä aivan julmettu määrä töitä. Rehkittävää ei vähennä, että on mestaroitava kaksi lajia.

Osin yllättyisin, jos Riiberiä ei jäisi yhtään kolkuttelemaan, ettei suurimmista kisoista, olympialaisista, ole kertynyt yhtään henkilökohtaista mitalia, kun kaikkea muuta mies on kahminut niin ylettömästi.

Sikäli kuin tuli vielä syttyisi, ensivuotisten Italiassa miteltävien talviolympialaisten jälkeen miehellä on iän puolesta hyvin aikaa palatakin. Kun Ranskan Alpeilla kilpaillaan viiden renkaan talvikisoissa 2030, Riiberillä on mittarissa maltilliset 32 vuotta.

Sitäkin hienompaa on, jos norjalainen pystyy olemaan asian kanssa täysin sinut, ja todeta, että kyllähän tässä on yhdelle miehelle. Koska siinä todella on.