Supertähti: "Tästä ei saa reilua" – suurteko ennen uran viimeisiä MM-hiihtoja

Jarl Magnus Riiber teki sen jälleen kerran. Ylitti maalilinjan voittajana. Nyt se kuitenkin tapahtui uran viimeisissä MM-kisoissa ja kotimaassa Norjassa Trondheimissa.

Normaalimäessä hypätyn mäkiosuudenkin vienyt Riiber päihitti tiukassa voittotaistelussa maanmiehensä Jens Lurås Oftebron 0,6 sekunnilla ja Saksan Vinzenz Geigerin 1,1 sekunnilla, kun 7,5 kilometriä oli sivakoitu maaliin.

Riiber oli ollut jo perjantaina voittamassa sekajoukkuekilpailun, mutta lauantaina hän juhli ensimmäistä kertaa urallaan kotimaassaan voitettua henkilökohtaista arvokisakultaa. Kaudella, johon hän on ilmoittanut päättävänsä uransa.

MTV Urheilu kysyi, onko Riiberin edes mahdollista kuvailla kaikkia tunteitaan.

– Mielessäni liikkuu tällä hetkellä todella paljon tunteita. Olen tehnyt niin kovasti töitä tämän kullan eteen. Olen visualisoinut sitä. Olen suunnannut pitkään fokukseni siihen, että pääsisin kuntoon, 27-vuotias norjalainen sanoi.

– Olen tehnyt paljon uhrauksia ja ottanut myös paljon riskejä MM-kisoja kohti mentäessä. Olen tehnyt paljon hiihtoharjoittelua. Kun sen jälkeen menestyn, tämä on tunteikasta.

"Pieni mahdollisuus"

Jarl Magnus Riiber (oik.) päihitti kiritaistelussa maanmiehensä Jens Lurås Oftebron.

Riiber on avannut avoimesti vaikeuksiaan. Alkukaudesta hän sanoi kärsineensä viikkojen ajan verisestä ulosteesta. Hän kertoi, ettei ole hauskaa hiihtää, kun tuntuu, ettei voi tehdä parastaan.

Norjalaista on riivannut suolistosairaus Crohnin tauti. Kun Riiber ilmoitti tammikuussa uransa päättyvän tämän kauden jälkeen, hän sanoi, että edellisiin kuukausiin oli kuulunut paljon sairaalakäyntejä ja vähän harjoittelua.

Hän sanoi nytkin, että vaikeaa on ollut.

– Tunsin ennen (helmikuun taitteessa käytyä) Seefeldin triplaa, että kehoni alkoi olla normaalimpi. Pystyin taas harjoittelemaan tavallisen hyvin. Tiesin, että minulla on pieni mahdollisuus päästä MM-kisoihin kunnossa.

Pieni. Ja sitten mies loistaa ja voittaa.

– Laitoin todella kaiken likoon. Harjoittelin todella paljon, enemmän kuin kukaan muu, ja sitten menestyin. Tämä on upeaa.

Ei reilua

Jarl Magnus Riiber venytti mäkiosuuden parhaana 103,5 metriä.IMAGO/Eibner/ All Over Press

Mäkiosuuden ykkössija ei tarjonnut Riiberille juuri varaa hengähtää tasauskisassa. Sen käytännön mukaisesti erot hiihtoladulle lähdettäessä olivat normaalia pienemmät.

– Oli todella tiukkaa. Tiesin ennen lähtöä, ettei tasauskisassa ollut mahdollista olla yksin keulassa. Kaikki lähtevät muutamien sekuntien välein ja hyötyvät toisistaan alamäissä sekä tuulen myötä.

Riiber ajatteli, että hänen olisi keskityttävä loppukiriin. Päästävä hiihtämään joukossa ja yritettävä säästää energiaa.

– Sain aina oikean aseman mutkaan mäen päällä, hän pui.

Parhaana suomalaisena lopulta 12:nneksi sijoittunut Ilkka Herola oli jo sanonut MTV Urheilulle, että oli erikoista, että tasauskisa laitettiin normaalimäkeen. Riiber myönsi myös miinuspuolen.

– Tietysti saadaan tiukkaa taistelua, kuten näimme tänään. Se on tasauskisan seuraus. Tästä ei kuitenkaan saa reilua. On vaikea sanoa, onko tämä hyvä vai huono, mutta näemme myös tavallisessa Gundersenissa (ensi viikon lauantaina), miten käy.

"Sitä odotan"

Mitä muuta kuin voittamista Riiber haluaisi vielä Trondheimissa kokea, jotta hän saisi viimeisistä MM-kisoistaan irti, mitä saatavissa on?

Riiber vastasi, että hän haluaisi "todella, todella kokea" joukkuekisassa joukkueensa menestymisen ja seistä sen jälkeen joukkuekavereiden kanssa keskustassa. Siis juhlittuna.

– Sitä odotan.

Riiber on voittanut nyt urallaan kaikkiaan kymmenen MM-kultaa, joista puolet on henkilökohtaisia mestaruuksia. Hän on jälleen maailmancupin kärjessä, ja sen kokonaisvoitto olisi toteutuessaan jo miehen uran kuudes.

Lajisuuruudella on peräti 78 maailmancupin osakilpailuvoittoa, enemmän kuin kenelläkään muulla.

Pekingin olympialaiset 2022 Riiberiltä vesitti koronavirustauti, ja hänellä on uransa erikoisuutena vain yksi olympiamitali, joukkuekilpailun hopea Pyeongchangista 2018.