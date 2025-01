Norjan supertähdeltä yllätysilmoitus – terveysmurheet päättävät uran 27-vuotiaana

Yhdistetyn viime vuosien menestynein urheilija Jarl Magnus Riiber vetäytyy ladulta ja mäestä tämän kauden jälkeen terveysmurheiden takia.

Riiber kertoi kuulumisistaan keskiviikkona lehdistötilaisuudessa, josta uutisoivat esimerkiksi Norjan yleisradioyhtiö NRK ja uutistoimisto NTB.

– Monen vuoden jälkeen olen päättänyt, että tämä on viimeinen kauteni. Viime kuukausiin on kuulunut paljon sairaalakäyntejä ja vähän harjoittelua, 27-vuotias Riiber kertoi.

Normaalien urheiluvammojen lisäksi Riiberiä on riivannut esimerkiksi suolistosairaus Crohnin tauti. Urheilijana hän on joutunut olemaan paljon erossa puolisostaan ja kahdesta lapsestaan, mutta sairaalajaksojen takia poissaoloja on kertynyt entistä enemmän, Riiber kuvaili viime aikojen raskautta.

Riiber johtaa yhdistetyn miesten maailmancupia ja on voittanut kokonaiskilpailun viidesti. Hänellä on 76 maailmancupin osakilpailuvoittoa. Tämä on enemmän kuin kenelläkään muulla. Tällä kaudella norjalainen on voittanut kolme kilpailua.

MM-kilpailuissa Riiber on saavuttanut kahdeksan maailmanmestaruutta ja kolme hopeaa, mutta olympialaisista hänellä on vain joukkuekilpailun hopea vuodelta 2018. Koronatartunta pilasi häneltä olympialaiset 2022. Olympiakulta jää haaveeksi, kun hän ei ole enää mukana vuoden päästä Italiassa järjestettävissä talvikisoissa.