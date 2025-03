Arvokisauransa kruunannut Norjan megatähti oli hädässä: "Oli lähellä, etten olisi startannut tänään"

Yhdistetyn kuningas Jarl Magnus Riiber kertoo, että oli lähellä, ettei hän olisi lähtenyt hiihtämään uransa viimeistä ja ylivoimaisesti voittamaansa arvokilpailuotatusta.

Jarl Magnus Riiber leiskautti lauantaina Trondheimin viimeisen yhdistetyn henkilökohtaisen MM-kilpailun mäkiosuudella suurmäessä 131,5 metrin mahtihypyn. Norjan suuruus pääsi hiihto-osuudelle minuutin ja 14 sekunnin johdossa ennen Japanin Ryota Yamamotoa.

Peli vaikutti selvältä, ja sitä se myös oli. Riiber piti johtonsa ultravakaana ja juhli 10 kilometrin hiihto-osuuden jälkeen maailmanmestaruutta yleisön luukuttaessa hänen nimeään. Eroa toiseksi sijoittuneeseen norjalaismaanmieheen Jörgen Gråbakiin kertyi 1.10,7 minuuttia.

– Tämä on uskomatonta. Olen treenannut niin paljon saavuttaakseni tämän. Sain upean hypyn ja pääsin lähtemään yksin niin, että eroa oli toista minuuttia. Pääsin nauttimaan hetkestä ja sain lipun stadionille koko yleisön edessä. Tämä on yksi suurimmista hetkistä urallani, Riiber sanoi.

Vaikka kaula oli mäen jälkeen hulppea, Riiber sanoi olleensa peloissaan.

– Kunnioitan muita urheilijoita ja tiedän, että he ovat nopeita hiihtäjiä. Tarvitaan vain yksi pieni virhe alamäessä, ja yksi minuutti voi olla niin vain mennyttä. En ottanut lainkaan riskejä. Yritin vain pitää tilanteen turvallisena koko ajan. Iskin hiukan alkuun, etteivät he saa intoa, Riiber virkkoi iloisena.

Hän oli voittanut Trondheimissa myös aiemman henkilökohtaisen kilpailun. Kultaa tuli niin ikään sekajoukkuekisassa. Miesten joukkuemittelöstäkin olisi voinut irrota pronssin sijaan mestaruus, mutta Gråbak hylättiin mäkiosuudella siteen takia.

11 maailmanmestaruuden suuruiseksi MM-urasaldonsa venyttänyt Riiber loisti joka kilpailussa kuninkaallisella tavalla, eikä jättänyt mitään epäselväksi asemastaan lajinsa ylivoimaisesti parhaana urheilijana.

Vessaan juosten ennen kisaa

Jarl Magnus Riiber lensi tänäänkin todella pitkälle.Lehtikuva

Riiberin kertoman mukaan oli kuitenkin vähällä, että tarina olisi tänään ollut toinen.

– Oli lähellä, etten olisi startannut tänään, koska istuin vessassa. 20 minuuttia ennen lähtöä minun täytyi juosta vessaan, jottei minulla olisi mitään ongelmia kisassa.

Verisen ripulin kanssa viikkokausia alkukaudesta kärvistellyttä Riiberiä on riivannut suolistosairaus Crohnin tauti. Tammikuussa ilmoittaessaan uransa päättyvän tämän kauden jälkeen norjalainen kiteytti, että edellisiin kuukausiin oli kuulunut paljon sairaalakäyntejä ja vähän harjoittelua.

Voitettuaan Trondheimissa kisojen ensimmäisen henkilökohtaisen kultansa alla hän kertoi kuitenkin MTV Urheilulle harjoitelleensa viime kuukausina "enemmän kuin kukaan" ja ottaneensa riskejä hiihtoharjoitteluun suuresti satsaamalla. Hän oli alkanut voida paremmin helmikuun taitteessa.

MM-kisojen aikana miehen terveys on kuitenkin jälleen huonontunut.

– Tietysti kaikki ovat arvokisoissa hermostuneita ja vatsa on herkkänä. Minulta on tullut enemmän verta. On ollut oireita, joita minulla ei ollut hetkeen. Stressi on vaikuttanut elimistööni erittäin pahasti.

– Olen enemmän kuin onnellinen lopettamaan. En saa tästä yhtään lisämotivaatiota jatkaa.

Ei heikkouksia

Numero yksi. Sitä Jarl Magnus Riiber kiistattomasti on.IMAGO/Newspix/ All Over Press

27-vuotiasta Riiberiä ollaan viemässä Norjan yhdistetyn maajoukkueen apuvalmentajaksi, ja siinä pestissä hänellä olisi taatusti annettavaa. Paitsi että mies hallitsee lajin omakohtaisesti paremmin kuin kukaan sekä mäen että hiihdon mestaroijana, hän osaa pilkkoa yhdistettyä hienosti osiin.

Riiberin mukaan "tylsä vastaus" siihen, mikä tekee hänestä lajinsa parhaan, kumpuaa niistä vuosista, jolloin hän oli 10–12-vuotias. Tuolloin jo hiottiin pakettia, jossa ei hänenkään mielestään ole heikkoja osa-alueita.

– Jotta sinusta voi tulla yhdistetyn huippu, sinulla täytyy olla ominaisuuksien verkko. Ei saa olla heikkouksia. On oltava täydellisesti voimaa, on oltava notkea, on oltava korkea hapenottokyky ja kapasiteetti, minkä lisäksi minulla on hyvä irtiottokyky.

"Täydellinen tapa lopettaa"

Vaikka maailmancup vielä jatkuu ja Riiber sitä johtaa ollen kiinni cupin kuudennessa kokonaisvoitossaan, nyt on juhlan aika. Sen Riiber itsekin vahvisti.

Illalla on ohjelmassa mitaliseremonia, jossa tulee taas piisaamaan riemukkaita norjalaisia.

– Odotan todella keskustaan menemistä. Yleisö tulee olemaan upea.

– Saan seisoa huipulla ja nauttia tästä viimeisen kerran. Tämä on minulle täydellinen tapa lopettaa, kertoi 78 maailmancupin osakilpailuvoitollaan lajin historian ylivoimainen ykkösnimi.