Kommentti: Mikko Manner teki hämmästyttävän täyskäännöksen – Kärppien valmentajaratkaisussa kiusallinen kuvio

– "Havu" (Mäntymaa) on viimeisen kuukauden aikana pystynyt osoittamaan olevansa erinomainen päävalmentaja – jämäkkä, empaattinen, kovan vaatimustason omaava, nykyaikaista jääkiekkoa ymmärtävä, oppimishaluinen johtaja. Meidän arvomme niin seuran urheilutoiminnan kehittämisen kuin elämänkin suhteen ovat hyvin samansuuntaiset, joten edellytykset erinomaiselle yhteistyölle ovat olemassa, urheilupomo Mikko Myllykoski lausui tiedotteessa.

Solmut aukesivat Kärppien pukukopissa päävalmentajan vaihduttua. Kanukkihyökkääjä Connor Bunnaman linjasi Kalevassa joukkueen olevan nyt sitoutuneempi. Vapautuneisuuden vaikutelma on ollut selvästi havaittavissa.

Vaikka Mäntymaa on tuonut mukanaan vapautuneen ilmapiirin ja astetta aktiivisemmat pyrkimykset kaukalossa, on kahden vuoden päävalmentajasopimus nopea veto oululaisseuralta.

Takana on vaikeuksien vuosia, mutta uskon edelleen Kärppien vetovoimaan valmentajamarkkinoilla. Joko mahdolliset kokeneemmat ehdokkaat eivät tyydyttäneet, tai sitten oikeaa aikaikkunaa ei haluttu odotella.

Mäntymaa on osoittanut valmennustaitonsa Kärpissä muiden pestien keinoin. Hänellä on päävalmentajana povitaskussaan kolme U20 SM-sarjan finaalipaikkaa, joista yksi päättyi kultaisesti.

Mannerin ilmaveivi

Manner totesi vielä marraskuussakin , että tähtäin on ensisijaisesti muualla kuin SM-liigassa. Kärpissä kaksi SM-kultaa voittanut käskijä halusi jatkaa ulkomaan taivaltaan epäonnistuneen Brynäs-pestin jälkeen.

Paikoitellen alleviivatunkin pyyteettömän ja nöyrän kuvan itsestään antanut Manner on varmasti tietotaidoltaan hyvä lisä Kärppien penkin taakse loppukevään ajaksi. Kuviossa on kuitenkin erikoinen asetelma.

Manner on nimittäin ryhtynyt taannoin myös Vaasan Sportin osaomistajaksi. Joukkueet eivät runkosarjassa enää kohtaa, mutta pudotuspeleissä yhteenotto on mahdollinen. Kiusallinen tilanne, jos seuran osaomistaja on keväällä toisessa vaihtoaitiossa piirtämässä kotkapaitojen kauden päättävää ylivoimakuviota.