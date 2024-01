Jokereista nostettiin esiin hätkähdyttävä fakta – valtavat vaikutukset Suomi-kiekkoon

Jokerit palasi täksi kaudeksi suomalaiselle kiekkokartalle. Väkeä on riittänyt ympäri Mestis-paikkakuntia. Useammat seurat ovat kauden aikana siirtäneet Jokerit-kotiottelunsa isompaan halliin. Merkitys koko sarjan taloudelle on ollut kiistaton. Jokerien pelaajat ja seurajohto kuvailivat MTV Urheilulle, miltä kiekkobuumi on uudelleensyntyneessä seurassa tuntunut.