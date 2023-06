Kommentti: Suomen jääkiekossa tehdään pian valtava ratkaisu – nämä nimet ovat ehdolla Jukka Jalosen seuraajaksi

Huom: Tämä artikkeli on uudelleenjulkaisu. Juttu on julkaistu alun perin 29. toukokuuta.

Jalosen tuorein Leijonat-pesti on ollut menestystä täynnä. Keväällä 2019 kultaa hyvin nimettömällä ja SM-liigapohjaisella joukkueella. Vuonna 2021 finaaliin, 2022 olympia ja MM-kultaa. Jälkimmäinen vieläpä kotikisoista.

Eikä Jalosen toimenkuva ole rajoittunut pelkästään A-maajoukkueen päävalmentajan tehtäviin. Hän on hoitanut viime vuosina myös Suomen Jääkiekkoliiton huippu-urheilujohtajan pestiä.

Vaikka liitto nimittäisi erillisen huippu-urheilujohtajan, on selvää, että Leijonien uuden päävalmentajan pitää pystyä linjaamaan koko Suomi-kiekon kehitystä ja suuntaa.

Isoa valmentajapäätöstä voi odottaa jopa kesälle tai ensi syksylle, sillä Jääkiekkoliitto on yleensä lyönyt valinnan lukkoon jo aikaisessa vaiheessa.

Mikko Manner

Leijonien pitkäaikaista apuvalmentajaa Manneria 48, on viety ajoittain Jalosen seuraajaksi. Manner aloitti nykytehtävissään jo Lauri Marjamäen päävalmentajapestin aikana. Manner on tuonut omalla persoonallaan raikkautta maajoukkueen arkeen. Kysymysmerkit tulevat kuitenkin Mannerin tuoreista päävalmentajanäytöistä. Brynäs-pesti päättyi potkuihin.

Tommi Niemelä

SM-liigan viime kauden sensaatiotarinan priimusmoottori. Jos liitto hakee modernia pelinymmärtäjää ja äärimmäisen kannustavaa kasvokuvaa, Niemelä lyö jalkansa oven väliin. 39-vuotiaalla valmentajalla on historiaa juniorimaajoukkueiden valmennustehtävistä. Liitto ei ole hänelle täysin tuntematon saareke. Niemelän kohdalla tuleva Pelicans-kausi testaa häntä toden teolla.

Jussi Tapola

Tapparan menestyksen kulmakivi, joka on noussut Suomen valmentajakaartin keulille. Näytöt ovat vakuuttavat. Tapolalla on myös historiaa urheilujohtajan tehtävistä, mikä helpottaa Leijonien päävalmentajan äärettömän haastavan hybriditehtäväkuvan hallintaa. Leijonien kannalta Tapola saattaa olla kuitenkin juuri nyt tavoittamattomissa, sillä hän teki aiemmin tänä kesänä kaksivuotisen valmentajasopimuksen sveitsiläisjätti Bernin kanssa.

Antti Pennanen

Pitkään näytti siltä, että Antti Pennasesta leivotaan Jukka Jalosen mantelinperijä. Hän vaikutti jo vuonna 2016 Jalosen valmennustiimissä, kun nuoret Leijonat voittivat kultaa kotikisoissa. Tuoreeltaan Pennanen on herättänyt kysymysmerkkejä. Kevät Ilveksessä meni pahasti penkin alle. Kun uusi kausi alkaa, Pennasella on paljon näytettävää.

Toni Söderholm

Söderholm näytteli merkittävää roolia Saksan nousussa kansainväliselle huipulle. Vaikka hän ei ollut enää kevään kisoissa mukana, saattoivat saksalaiset jakaa suurta arvostusta Söderholmin suuntaan sunnuntaisen MM-hopeapokkauksen jälkeen. Kiekkoprofessori, tyylikkyyden huipentuma. Vaikka Söderholm jää Saksassa kotimaisen kiekkoseurannan ulkopuolelle, on hän edelleen Suomen nousevia kiekkovalmentajia. Näyttöjä osaamisesta löytyy.

Kari Jalonen

Yllätyskortti loppuun. Jalosen asema Tshekin päävalmentajana on ollut kyseenalaistuksen kohteena heikosti sujuneiden MM-kisojen myötä. Jalosella on myös nimekkäitä tukijoita, kuten muun muassa NHL-supertähti David Pastrnak. Jos Jalonen ei jatka Tshekin peräsimessä, on hän takuulla tyrkyllä myös Leijoniin päin. Jalosen ideologia ei eroa merkittävästi Leijonien nykyisen luotsin, Jukka Jalosen linjasta. Jalosen edellinen Leijonat-päävalmentajapesti päättyi hyvin lupaavalla tavalla, kun Suomi häikäisi kevään 2016 MM-kisoissa. Vain Connor McDavid oli liikaa. Positiivinen kokemus painaa varmasti vaakakupissa.