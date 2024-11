Barokkikonsertin peruminen: Päivi Räsänen vaatii muutosta

– Väitän, että sieltä tuleva viestintä on ollut epäselvää. Olen käynyt niin paljon keskustelua opettajien ja rehtorien kanssa, jotka ovat hyvin ymmällään siitä viestinnästä, mitä heille tulee. He ovat arkana näiden edessä.

"Jeesus keskeinen kulttuuripersoona"

– Kyllä uskonnottoman lapsen ja myös toisista uskontoperinteistä tulevien lasten tulee oppia tietämään kuka on Jeesus. Mikä on se tarina mikä on hänen takanaan, mikä määrittää suomalaisen joulun ja pääsisäisen viettoa ja niin edelleen, Räsänen toteaa MTV Uutisten haastattelussa.

– Ohjeistus on uusittu pari vuotta sitten. Siihen on otettu mukaan perustuslakivaliokunnan kannat, eduskunnan oikeusasiamiehen kannat ja voimassa oleva lainsäädäntö. Meidän tulkinta tällä hetkellä on, että sitä ei ole tarvetta muuttaa. Mutta toki jos tulee sellaisia kohtia, mitä me emme ole huomanneet, niin aina on valmius tarkastella näitä.