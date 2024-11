Opetushallitus: Barokkikonsertin peruminen oli väärä tulkinta – "Ohjetta ei tarpeen muuttaa"

Tapauskohtaisesti tulkittavia

– On mahdotonta tilkitä kaikki mahdolliset vaihtoehdot, joten nämä on aina tapauskohtaisesti tulkittava. Ja kun aikaa on, niin voidaan varmistaa meiltä tai kunnan juristeilta, mikä on oikea tulkinta. Mutta nyt sitä ei ilmeisesti ollut, Torsell toteaa.

– Ohjeistus on uusittu pari vuotta sitten. Siihen on otettu mukaan perustuslakivaliokunnan kannat, eduskunnan oikeusasiamiehen kannat ja voimassa oleva lainsäädäntö. Meidän tulkinta tällä hetkellä on, että sitä ei ole tarvetta muuttaa. Mutta toki jos tulee sellaisia kohtia, mitä me emme ole huomanneet, niin aina on valmius tarkastella näitä.