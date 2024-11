Messias-oratorio, Suvivirsi, joulujuhla – näin uskonnosta kouluissa on kohuttu yksittäisistä vanhemmista tasavallan presidenttiin

– Meidän tulkinta on se, että konserttia ei olisi tarvinnut perua. Olisi ollut mahdollista, että kaikki oppilaat käyvät barokkikonsertissa, eikä olisi tarvinnut tarjota muuta tilaisuutta tilalle, Torsell sanoo.

– Mutta ymmärrystä löytyy myös sille, että kun päätös pitää nopeasti ja halutaan toimia oikein. Se on varmasti ollut taustalla tässä.

Konsertin järjestäjien mielestä perumisen taustalla on vastikään Hämeenlinnassa sattunut tapaus, jossa kaupunki sai yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalta kehotuksen maksaa 1 500 euron hyvitys uskonnottomalle oppilaalle, joka vuonna 2023 altistui koulussa musiikin kuuntelulla kristillisille arvoille.

– Mielestämme on erittäin tärkeää ymmärtää omaa ja muiden historiaa ja uskontoja. Kaikkea, mitä ymmärtää, ei tarvitse henkilökohtaisesti allekirjoittaa. Händelin suuret oratoriot – kuten tässä tapauksessa Messias – ovat merkittävä osa eurooppalaista kulttuuriperintöä, järjestäjien yhteisessä Facebook-päivityksessä kirjoitettiin.

Poliittiset päättäjät eivät ole jättäneet väliin tilaisuutta tuoda kantojaan asiassa esiin. Perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan kristillisyyttä on alettu pelätä.

– Ilmeisesti näissä kouluihin liittyvissä, voiko niitä kohuiksi sanoa, on kyse siitä, että voimakkaan vakaumuksellisesti uskonnottomat henkilöt ovat kokeneet loukkaavaksi jollain tapaa kristillisyyteen viittaavan toiminnan kouluissa. Itse en voi tällaista ymmärtää ja pidän sitä hullunkurisena.

– Koululaisten barokkikonsertin peruminen on vahvaa ylireagointia. Koulut ovat kulttuurikasvatuksen paikkoja, ei hukata sitä!

– Ei näin. Toivottavasti tämä ei pidä paikkansa. Millainen yhteiskunta on se, jossa koululaiset eivät saa kuulla barokkikonserttia ja oppia tuntemaan kulttuurihistoriaa. Tällainen yliherkkyys ei turvaa oikeuksia, vaan rajoittaa mahdollisuuksia.

– Se näkyy etenkin vanhoissa teoksissa sävellyksistä kuvataiteeseen. Ei niiden kuuntelu tai katselu ole uskonnon harjoittamista tai julistamista, se on sivistyksen lisäämistä.

Kantelu syrjinnästä johti Hämeenlinnassa 1 500 euron korvaukseen

Edellä mainitun barokkikonsertin järjestäjät uskoivat konsertin peruuttamisen johtuneen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan hämeenlinnalaiselle koululle suosittelemasta1 500 euron korvauksesta oppilaalle. Kyseessä on lautakunnan ensimmäinen päätös tätä laatua.

Karrimaan mukaan kaupungin muillakin kouluilla on ollut uskonnollisia tapahtumia, joista on tiedotettu hyvissä ajoin ja tarvittaessa on järjestetty muun sisältöinen ohjelma niille, jotka eivät halua osallistua.