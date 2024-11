Piispa ja ministeri uskonnollisista tilaisuuksista kouluissa: "Pitää huolehtia siitä, ettei tulla tyhmäksi"

– Välillä tuntuu siltä, että raja yhteisöllisyyden ja yksityisyyden välillä hämärtyy ja omalle kokemukselle tulee paljon painoarvoa. Ilmeisesti kohtalaisen usein on sellaisia kokemuksia, että jos me yhdessä jaetaan jokin kokemus eikä itse pysty yhdistymään siihen maailmankuvaan, kokee itsensä loukatuksi, Adlercreutz toteaa MTV:n Huomenta Suomen haastattelussa.

Missä menee kulttuurin ja uskonnon raja?

– Itse näkisin, että viime aikoina uskonnon harjoittamisen näkeminen on laajentunut. Alkuperäinen ajatuksen mukaan uskonnon harjoittaminen on sitä, että ollaan jumalanpalveluksessa tai rukoillaan, mutta se että meillä on kristityt nimet, ei ole vielä uskonnon harjoittamista – tai se, että meillä on seitsemänpäiväinen viikko tai eletään vuotta 2024. Ajattelisin, että vieraana olemista ja vieraanvaraisuutta tarvitaan.