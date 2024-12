MTV:n Huomenta Suomen lähetyksessä keskusteltiin, missä kulkee uskonnon ja tradition raja kouluissa.

Koulujen monikulttuurisuus ja uskonnonvapauskysymykset ovat herättäneet syksyn aikana keskustelua. Aihe on jälleen hyvin ajankohtainen, kun kouluissa valmistaudutaan joulujuhlien viettoon. Askarruttavana kysymyksenä on, minkälainen toiminta on puhtaasti uskonnollista ja mikä taas on enemmänkin kulttuuritraditiota?

Opetusneuvos Outi Raunio-Hannula Opetushallituksesta myöntää MTV:n Huomenta Suomen haastattelussa, että rajanveto uskonnollisesti sitouttavan toiminnan ja toisaalta uskonnon mukanaan tuomien traditioiden välillä on haastavaa.

– Jos ajatellaan mikä on (kouluissa) uskonnollinen tilaisuus, niin se on jotakin sellaista, joka sisältää uskonnon harjoittamista tai jotakin sellaista sisältöä ja toimintaa, joka on uskonnollisesti sitouttavaa. Silloin on kyse sellaisesta toiminnasta, johon osallistuminen on aina vapaaehtoista.

Raunio-Hannula toteaa Opetushallituksen ohjeistaneen, että mikäli koulussa järjestetään uskonnollisia tilaisuuksia, niin samalla pitää olla myös tarjolla vaihtoehtoista toimintaa.

Asiat eivät kuitenkaan aina ole tulkittavissa yksinkertaisesti. Raunio-Hannula ottaa esimerkiksi Lucia-juhlan, jossa uskonnollinen alkuperä on ajan saatossa saanut uusia muotoja ja samalla maallistunut.

– Moni ei miellä, että siinä olisi kyse uskonnon harjoittamisesta. Nämä ovat sellaisia asioita, joihin ei aina ole ihan selkeää vastausta. Jos ajatellaan mitä eduskunnan perustuslakivaliokunta on linjannut, niin kyllä koulun juhliin voi sisältyä tällaisia uskontoon viittaavia elementtejä osana kulttuuriperintöä.

Raunio-Hannulan mukaan kouluilta ja huoltajilta tulleiden asiakasyhteydenottojen pohjalta eniten kysymyksiä uskonnollisten juhlien yhteydessä vaikuttaa herättäneen juurikin se, että voiko juhlissa sisältyä uskontoon viittaavia elementtejä ja kuinka paljon. Kysymyksissä on tiedusteltu myös siitä, pitääkö samassa yhteydessä järjestää vaihtoehtoista toimintaa.

Voiko joululauluja laulaa kouluissa?

Entäpä voiko joululauluja laulaa huoletta kouluissa? Tämä on Raunio-Hannulan mukaan paljon esitetty klassinen kysymys.

– Siihen joudun vastaamaan näin, että kyllä se siellä kouluissa päätetään paikallisesti se, minkälaisia joululauluja lauletaan. Sitä ei kyllä opetushallitus lähde arvioimaan yksittäisten joululaulujen uskonnollisuutta.

Raunio-Hannula kiteyttää, että erilaiset uskonnot ja muut katsomukset voivat näkyä kouluissa.

– Jos me ajattelemme opetussuunnitelman perusteiden mukaista opetusta, niin siellä erilaisiin uskontoihin, katsomuksiin ja kulttuureihin tutustuminen sekä kulttuuriperintö on ihan olennaisessa roolissa. Opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa voidaan ilman muuta käsitellä uskontoon liittyviä aiheita, kun kyse ei ole uskonnollisesti sitouttavasta sisällöstä.

Raunio-Hannula pohtii, että uskontoon liittyviä ongelmatilanteita syntyy kouluissa helposti silloin, jos koulujen viestintä aiheesta ei ole ollut oikea-aikaista ja riittävää.