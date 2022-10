Vihreiden presidentinvaalikuviot selkiytyvät: Myös Heidi Hautala toivoo Pekka Haavistoa ehdolle

– Näen tällä hetkellä hyvin vahvasti sen, että meillä on Pekka Haavisto, joka on osoittanut sen, että hänellä on malttia, viisautta ja taitoa toimia kiperissä tilanteissa ja hänellä on laajat verkostot, kun presidentin toimivalta yhä vahvemmin on ulkopolitiikan saralla, sanoo Heidi Hautala MTV:n Uutisextrassa.