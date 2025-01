Kommentti: Kultaleijona syöksykierteessä – tarkastelu paljastaa kylmän totuuden

Veini Vehviläisen ura on ollut viime vuosina hämmentävässä kierteessä. Viimeisinkään maisemanvaihto ei ole tuonut otteisiin nostetta, kirjoittaa MTV Urheilun Jere Hultin.

27-vuotias molari nousi kiekkokansan tietoisuuteen Nuorten Leijonien maalilta vuonna 2016. Tosin tuolloin Jyväskylän kasvatti menetti ykkösvahdin paikkansa Kanada-puolivälierässä Kaapo Kähköselle, joka torjui Suomelle lopulta MM-kultaa.

Veini Vehviläinen vedettiin vaihtoon MM-jäällä tammikuussa 2016.

Vehviläisen tähänastisen uran huippu sijoittuu vuosien taakse. Keväällä 2018 hän loisti Oulun Kärppien maalilla ja torjui joukkueen Suomen mestaruuteen. Kanada-maljan lisäksi palkintona oli valinta vuoden parhaaksi maalivahdiksi.

Vielä seuraavana vuonna palkintokaappia turvoteltiin kolmosvahdin roolin myötä miesten MM-kullalla. Kaudella 2020–2021 tilille kertyi Pohjois-Amerikan reissulta yksi NHL-ottelu.

Kauden 2017–2018 paras maalivahti torjui Kärpät SM-kultaan.

Sittemmin lahjakas kassari on ajautunut tappiokulttuurista toiseen.

Ruotsissa ensimmäinen SHL-sesonki oli tilastojen valossa vielä mukiinmenevä, mutta Brynäsin taival katkesi säälipleijareissa.

Syksyllä 2022 Vehviläinen ajautui Mikko Mannerin luotsaamassa ruotsalaisjoukkueessa heti alkukaudesta kakkostorjujaksi Anders Lindbäckin taakse. Kun viidessä syksyn pelissä ei tarttunut kuin 85,5-prosenttisesti, oli tie noussut pystyyn. Brynäsissä kriisi kyti samalla jo pinnan alla. Joukkue putosi seuraavana keväänä pääsarjasta.

Vehviläinen palasi kotiin. Loppukausi 2022–2023 on edellinen selkeä onnistuminen, vaikka JYP-joukkue hänen edessään ei pystynyt paljonkaan taikomaan. Comeback tuotti 36 ottelussa vain 13 voittoa ja silti varsin väkevän torjuntaprosentin 91,4, päästettyjen maalien keskiarvon ollessa 2,39.

Viime kaudella JYPissä hän teki mitä pystyi, mutta seuran valmentaja- ja viestintäsekoilut näkyivät tunnetusti kaukalossa koko joukkueen otteissa.

JYP ja Vehviläinen lähtivät eri teille joulukuussa.

Kriisi-JYPin häpeäepisodin vaikutukset on helppo nähdä suoraan maalivahdin viime kauden suorittamisessa:

Ennen Jukka Rautakorven ja Ville Niemisen potkuja ykkösvahti napsi kiekkoa torjuntaprosentilla 90,27. Juuri ennen joulua tullutta monotusta hän oli kirjauttanut lukeman neljästi putkeen yli 93:een.

Mikko Heiskasen alaisuudessa lukema romahti muun joukkueen pelin mukana. Vehviläisen torjuntaprosentti jäi loppukauden aikana alle 87:n.

Jyväskylässä yhteisellä reissulla alkoi tänä syksynä haista vahvasti päätepysäkki. Vehviläinen ei onnistunut JYPissä alkuunkaan. Vastuuta tuli vain yhdeksän ottelua ja torjuntaprosentti jäi 85,39:een. Homma oli selvä, kun kuuma Oskari Salminen hyppäsi JYP-vaunuun. Joukkueen ulkopuolelle sysätty pussari otti jalat alleen.

Oli uuden aika. TPS:ään kuukauden stunttisopimuksella siirtynyt Vehviläinen puhkui näyttöhaluja MTV Urheilun haastattelussa joulukuussa.

– Haluan päästä omalle huipputasolleni. Sen eteen tässä on koko ajan valmistauduttu ja tehty töitä. Ainahan se motivoi, jos tulokset eivät ole sellaisia, mitä itse haluaisi. Siitä tulee nälkää omaan tekemiseen, hän sanoi kuukausi sitten.

TPS:n maalivahtiosasto on sekaisin. Oikaiseeko Vehviläinen kurssin?

Huipputasoa ei toden totta ole TPS:ssä löytynyt. Vehviläinen joutui jälleen häviävään organisaatioon, kun turkulaiset lähtivät virittelemään kuluvan kauden pahinta alhoaan suurin piirtein samaan aikaan uuden veskarin sisääntulon kanssa.

Tämä ei tietystikään ole sattumaa. Vehviläinen on pelannut Turussa 10 ottelua SM-liigatason maalivahdille käsittämättömällä torjuntaprosentilla 83,42. Se tekee koko kauden luvuksi nyt 84,48. Tämä on on koko SM-liigan surkein tilasto, kun paria yksittäistä peliä pelannutta juniorivahtia ei oteta huomioon.

Vehviläisen ura on isossa käännekohdassa. Hän sai otteistaan huolimatta TPS:ltä loppukauden sopimuksen, jota voi pitää kädenojennuksena nykytilanteeseen nähden.

On Vehviläisen onni, että joukkuepelin ohella TPS:n maalivahtitilanne on todella sekaisin. Ruotsalaisvahti Adam Werner ei ole suorittanut läheskään sillä tasolla, kuin ykkösvahdiksi budjetoidun kärkihankinnan olisi pitänyt. Noa Vali taas on ollut poissa kuvioista Nuorten MM-kiireiden vuoksi, muttei ole vielä Liigan ykkösvahdin saappaiden kokoa.

TPS:n ratkaisu tarkoittanee, että Wernerin annetaan katsella loppukauden osalta muita vaihtoehtoja. Jotain TPS:n oli tehtävä, mutta alisuorittavan suomalaisen kannalta pallo ja etu on hänellä. Vastuuta on luvassa, ja paikka palata huipputasolle on tarjolla.