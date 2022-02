Kommentti: Kärpät rysäytti rajun liikkeen – tästä Lauri Marjamäen palkkauksessa on aidosti kyse

Kaiken kukkuraksi Kärppien kokoonpanoratkaisuissa näkyi kummallisia ulottuvuuksia. Venäläismaalivahti Stanislav Galimov on kopannut kiekkoja loukkaantumisrajaan asti, kun samaan aikaan hyvin esiintynyt ja huippulupaava Joel Blomqvist on jäänyt täysin kakkosviulun soittajaksi. Galimovin sopimuksen taustalle on noussut väitteitä, joiden mukaan hänelle on luvattu tietty määrä pelejä, jotta hän saapuu Ouluun.