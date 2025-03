Kommentti: Laita Huuhkajien palapeli heti kuntoon, Jacob Friis!

Tanskalaisluotsi Jacob Friis on puhunut ennen perjantaina käynnistyviä MM-karsintoja pelaajien oikeanlaisen roolittamisen merkityksestä ryhmityksessä. Se on musiikkia minun korvilleni, kirjoittaa MTV Urheilun toimittaja Timo Innanen.

Markku Kanervan aikakaudella – eritoten muutaman viimeisen vuoden aikana – Huuhkajien palapeli oli ajoittain pahasti sekaisin: peliryhmityksiä ja avauskokoonpanon nimiä veivattiin levottomaan tahtiin. Suomi pyrki mukautumaan aina vastustajan mukaan ja "oma peli" jäi osittain siksikin pahasti hunningolle.

Toivonkin Jacob Friisin oppineensa nyt heti läksynsä. Esimerkiksi Glen Kamarasta ei voi saada parasta irti Huuhkajien ryhmityksessä kuin hänelle parhaiten sopivalla 8-paikalla, jossa hänen tulee hoitaa toki myös puolustusvelvoitteensa kurinalaisesti. Lisäksi todennäköisesti avauksessa aloittavan hyökkääjän Joel Pohjanpalon pitää hoitaa prässivelvoitteensa laiskottelematta.

Ylipäätään jokaisen pelaajan vahvuuksien pitää tulla aiempaa paremmin esiin maajoukkueen pelitavassa. Roolittamalla pelaajat ryhmityksessä tismalleen oikein, se on hyvinkin mahdollista. Asian merkityksestä Friis on puhunut – ja siinä hän on osunut aivan ytimeen.

On selvää, että esimerkiksi laitureiden Daniel Håkansin ja Oliver Antmanin tulee saada pelivälinettä laidoillaan täyteen vauhtiin, jolloin kumpikin on ehdottomasti vaarallisimmillaan: päästessään haastamaan puolustujia isossa tilassa. Murtautuminen maalintekopaikkoihin juuri laitojen kautta voi hyvin olla Friisin alaisuudessa ryhmän selkeä pelillinen vahvuus. Sitä se ei todellakaan ollut Kanervan vuosina.

Pallovarma keskiakseli osaa ruokkia monipuolisesti vikkeläjalkaisia laitureita, joista Friisin pelitavassa tulee saada maksimaaliset tehot irti. Kanervan aikakaudella Håkans haahuili välillä jopa laitapelaajana, jolloin hänen heikohko puolustustyöskentelynsä korostui.

Myös Pohjanpalosta on mahdollista saada Huuhkajien paidassa vielä enemmän tehoja irti, mikäli hän saa keskittyä hyökätessä aiempaa vapaammin mellastamaan vastustajan rangaistusalueella päättämässä hyökkäyksiä. Siinä hän on ehdottomasti mies paikallaan.

MTV Urheilu nimesi Huuhkajille ideaalin avauskokoonpanon Malta-otteluun (ryhmitys 4-3-3):

Håkans – Pohjanpalo – Antman

Kairinen – Schüller – Kamara

Uronen – Ivanov – Väisänen – Alho

Hradecky