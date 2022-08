Kommentti: Kiitos Justin Bieber, kun toteutit lapsuuden unelmani Helsingin Kaisaniemen puistossa

Kuten monilla muilla, myös minulla on ollut Justin Bieber -vaiheeni. Ollessani noin kolmentoista vanha kulutin kyseisen poptähden tuotantoa antaumuksella ja unelmoin, josko vielä jonain päivänä pääsisin tämän keikalle. Muistan katselleeni esimerkiksi As Long As You Love Me -kappaleen musiikkivideota ja haaveilleeni salaa siitä, että Justin olisi poikaystäväni (koska rehellisesti, kukapa meistä ei olisi tuolloin tehnyt niin?).