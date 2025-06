Somekäytöksellään huolta herättänyt Justin Bieber julkaisi pitkän avautumisen: "Tiedän olevani rikki"

Justin Bieber purkaa tuntojaan somepostauksessaan.

Poptähti Justin Bieberin viimeaikainen somekäytös on herättänyt huomiota ja huolta hänen seuraajiensa keskuudessa. Laulaja on julkaissut Instagram-tililleen lukuisia sekavia postauksia, muun muassa kuvasarjoja itsestään, näyttökaappauksia tekstiviesteistä sekä kuvia, joissa näkyy vesipiippu.

Bieber jakoi Instagramiin toistakymmentä postausta maanantaina 16. kesäkuuta. Yhdessä postauksessa on kuva pitkästä tekstistä, jossa laulaja purkaa tuntojaan.

Postauksen kuvatekstinä on ainoastaan keskisormiemoji, kuten myös muissa Bieberin maanantaisissa somepostauksissa.

– Ihmiset käskevät minua paranemaan. Jos olisin voinut korjata itseni, niin luuletteko, etten olisi jo tehnyt niin? Tiedän olevani rikki. Tiedän, että minulla on vihaan liittyviä ongelmia, laulaja kirjoittaa.

– Yritin koko elämäni tehdä töitä ollakseni kuin ne ihmiset, jotka sanoivat minulle, että minut pitää korjata kuten heidät. Se saa minut vain entistä väsyneemmäksi ja vihaisemmaksi, hän jatkaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Bieber jatkaa tekstiään kirjoittaen, että mitä enemmän hän yrittää kasvaa, sitä enemmän hän keskittyy itseensä.

– Jeesus on ainoa ihminen, joka saa minut haluamaan elää muiden ihmisten hyväksi, hän kirjoittaa.

Julkaisun kommenttikenttään on jätetty lukuisia hämmentyneitä ja huolestuneita viestejä.

– Justin, rakastan sinua, mutta ole kiltti ja pidä tauko sosiaalisesta mediasta, jotta se lakkaisi ärsyttämästä sinua. On okei olla vihainen, mutta älä anna näille ihmisille valtaa ärsyttää sinua, yksi kirjoittaa.

– Jätä sosiaalinen media ja Hollywood, se ei ole sen arvoista, toinen kehottaa.

– Muuta pois Hollywoodista, se ei tee sinulle hyvää, kolmas säestää.

– Hae ammattiapua, et voi parantaa itseäsi yksin, neljäs kommentoi.

Bieber purki maanantaina tuntojaan myös Instagram-tarinaansa.

– Lopettakaa kyselemästä olenko kunnossa. Lopettakaa kyselemästä miten minulla menee. Minäkään en tee niin teille. Koska tiedän, millaista elämä meille kaikille on. Se on vaikeaa. Rohkaistaan ihmisiä, eikä heijasteta epävarmuuksiamme toisiimme. Huolenne ei vaikuta välittämiseltä. Se on vain ahdistavaa.

Instagram-tarinat ovat katsottavissa 24 tunnin ajan.