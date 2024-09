Kommentti: Kaksinaamaista touhua – urheilun miljoonatähdet katkerina muiden rahoista

Saudirahoitteinen LIV-kiertue ravisutti huippugolfin valtarakenteita, kun se lanseerattiin kesällä 2022. Moni PGA-kiertueen tähti vastasi myöntävästi, kun tarjolla olivat valtavat allekirjoitusbonukset, huimat palkintorahat ja kevyempi kisaformaatti sekä -kalenteri.

Uskollisina PGA:lle pysyneet pelaajat korostivat huippukiertueensa perinteitä, parempaa pelin tasoa ja sitä, millaisessa valossa heidän uriaan katsottaisiin vuosien päästä. Osa PGA-pelaajista ymmärsi LIV:lle loikanneita kollegoita, osa piti heitä rahanahneina, mutta kommenttien pohjavire koski enemmän PGA-kiertueen ympärillä olevaa auraa, ei niinkään pahansuopaisuutta LIV:iä kohtaan.

Kesällä 2023 PGA, LIV-kiertueen takana oleva Saudi-Arabian valtion julkinen investointirahasto PIF ja Euroopan-kiertue tiedottivat runkosopimuksesta, joka tähtää kiertueiden kaupallisten liiketoimintojen yhdistämiseen uudeksi voittoa tavoittelevaksi yritykseksi. Noin 12 miljardin dollarin arvoiseksi arvioitua kokonaisuutta koskeva sopimus raukesi vuoden 2023 lopussa, mutta neuvottelut diilin yksityiskohdista ovat jatkuneet.

PGA-kiertueen supertähti Rory McIlroy – joka on ollut mukana kabinettikeskusteluissa Tiger Woodsin ja muutaman muun suurnimen tavoin – nosti viime keskiviikkoisessa lehdistötilaisuudessaan sopimuksen suurimmiksi jarruttajiksi Yhdysvaltain oikeuslaitoksen sekä pelaajat molemmista leireistä.

Oikeuslaitos on pöyhinyt mahdollista sopimusta kartellien vastaisten lakien vinkkelistä. Pelaajien kohdalla kyse on kahtiajaosta – osa haluaa sopimuksen syntyvän, osa ei. Vaikuttimena taustalla on oman edun suojeleminen.

Mediatiedot neuvottelujen yksityiskohdista kertovat tekopyhyydestä PGA-pelaajien keskuudessa. Jos he aiemmin korostivat kiertueensa hienoja perinteitä, nyt tähtäimessä ovat LIV-pelaajien rahat. Bloomberg Businessin mukaan ainakin osa PGA-golfareista haluaa LIV-pelaajien palauttavan kiertueelle liittymisestä saamansa miljoonat – räikeimpänä esimerkkinä Jon Rahmin tiettävästi nettoama 300 miljoonan dollarin bonus. Toinen vaihtoehto voisi olla LIV-pelaajien palkintorahojen jäädyttäminen yhdistymisen jälkeen. Lisäksi PGA-pelurit eivät haluaisi matkustaa maailmalla kansainvälisissä kisoissa, jos kiertueet yhdistävät voimansa.

Vaikuttaa siltä, että PGA-pelaajien puheet oman kiertueensa perinteistä ja lajiin jätettävästä perinnöstä ovat vaihtuneet kostonhimoiseen ilmapiiriin. He ovat esittäytyneet, ja heitä on yleisesti pidetty, moraalisina voittajina kiertueiden välisessä väännössä, mutta kaikki tämä voi muuttua, jos he alkavat ajaa kaksilla rattailla.

Vaikka saudikiertueeseen ja sen syytämiin rahoihin liittyy eettisiä kysymyksiä, pitää muistaa, että LIV:lle siirtyneet pelaajat ottivat myös riskin. He joutuivat luopumaan PGA-jäsenyydestään, Euroopan-kiertue jakoi heille sakkoja ja pelikieltoa, heidän pääsynsä major- sekä Ryder Cup -kisoihin oli ainakin aluksi hämärän peitossa ja rankingpisteiden kerryttämisessä on ollut epävarmuutta.

Lisäksi LIV-kiertueella on ollut suora vaikutus myös PGA-pelaajien elantoon. Osittain isomman televisiosopimuksen mutta myös LIV:n synnyttämän loikkauspelon seurauksena PGA-kisojen palkintopotit ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosina. Puolen miljardin dollarin kokonaisraja on jo ylitetty, vaikka kisakalenteriakin on kevennetty.

Jon Rahm on netonnut bonuksineen noin 35 miljoonaa dollaria LIV:n 14 kisan mittaisesta kaudesta 2024, kun pelaamatta on yksi joukkuekilpailu. PGA:n ylivoimainen kärkimies Scottie Scheffler kotiutti noin 54 miljoonaa dollaria tämän vuoden 19 kilpailustaan, kun mukaan laskee myös kauden kokonaiskisan ykkössijasta jaetun 25 miljoonan bonuksen.