Kalle Samooja pääsee kisaamaan golfin supertähtien keskelle – "Saa olla aika pehmoinen tatsi"

Viime viikolla startannut saudirahoitteinen LIV-golfturnee on vavisuttanut lajin valtarakenteita, mutta Country Clubin kuuluisalla kentällä "kapinalliskiertueelle" siirtyneet pelaajat pääsevät kohtaamaan entiset PGA-kiertueen kollegansa.

PGA antoi viime viikolla LIV-kilpailuihin lähteneille Dustin Johnsonille, Phil Mickelsonille, Bryson DeChambeaulle ja kumppaneille porttikiellon omiin turnauksiinsa. US Openin arvoturnausta hallinnoiva Yhdysvaltain golfliitto myönsi LIV-pelaajille kuitenkin osallistumisoikeuden major-kisaan.

Lehdistö on hiostanut LIV-kiertueelle loikanneita pelaajia kysymyksillä ihmisoikeuksista ja urheilupesusta. Pelaajia on syytetty myös ahneudesta, sillä uuden kiertueen allekirjoitusbonukset ja palkintopotit pyörivät tähtitieteellisissä lukemissa PGA-rahoihin verrattuna.

Kuusinkertainen major-voittaja Mickelson on valmis US Openin yleisön mahdolliseen kritiikkiin.

– Olen erittäin innoissani, että olen taas mukana tässä uskomattomassa kisassa, jonka ykkössija on vältellyt minua. Uskon, että kisan tunnelma on loistava, on se sitten positiivista tai negatiivista minua kohtaan, Mickelson totesi uutistoimisto AFP:n mukaan.